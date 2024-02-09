Мощное оружие, – Черник предположил, могут ли российские ракеты "Циркон" переломить ход войны

Россия 7 февраля устроила очередную массированную атаку Украины. Аналитики предполагают, что враг применил для удара по Киеву гиперзвуковую ракету "Циркон". Россияне позиционируют ее как новейшее вооружение.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что сомнительно использование противником этой новейшей ракеты морского базирования. "Циркон" могут выпускать из стратегических ракетоносцев подводного типа, однако подводных лодок в акватории Черного моря тогда точно не было.

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Это не какая-то "вундерваффе"

Однако он отметил, что могут быть нюансы. Россияне могли бы адаптировать эти ракеты к береговому комплексу "Бастион". Ракета П-800 "Оникс" применяется именно с этой пусковой установки.

Я бы не говорил, что это (ракета "Циркон" – 24 Канал) какая-то "вундерваффе" или что-то чрезвычайное,

– подчеркнул военный эксперт.

На сегодня против Украины уже применено более 8 тысяч ракет стратегического значения. Это, по мнению Черника, что-то беспрецедентное по так называемому "ракетному шквалу". Больше использовалось только во времена Второй мировой войны в 1944 – 1945 годах, когда 27 тысячами ракет Фау-1 и Фау-2 нацисты засыпали Великобританию.

Однако то, что россияне потенциально прибегли именно к такому шагу, является признаком, что со штатным ракетным вооружением у них, действительно, проблемы.

В то же время не стоит считать, что это не мощное оружие. Это довольно мощное, серьезное оружие. Но это не означает, что оно способно переломить ход войны для россиян,

– подчеркнул Петр Черник.

Он добавил, что несмотря на это, у россиян нет этих ракет в большом количестве.

Ракета "Циркон" Гиперзвуковая крылатая ракета дальностью до 600 километров. Ракета имеет скорость полета – 10 – 11 тысяч километров в час, а максимально его высота – 28 тысяч метров. "Цирконы" предназначены для ликвидации кораблей и наземных объектов, а главным их преимуществом россияне считают большую скорость на маршевом участке, которая составляет до 9 Маха.

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