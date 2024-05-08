Крылатые ракеты залетели из России и Черного моря: враг осуществляет очередную воздушную атаку
Перед началом суток 8 мая стало известно от мониторинговых каналов о взлете стратегических бомбардировщиков врага. Воздушные силы впоследствии подтвердили опасность от Ту-95МС и сообщили о вероятных пусках ракет.
В украинское небо ракеты (вероятнее всего, Х-101) залетели в 4 часа утра. Воздушную тревогу постепенно объявляли, начиная с восточных областей, и в конце концов она охватила всю территорию нашего государства.
Ранее сообщали, что Россия вывела ракетоноситель "Калибров" в Черное море: в ВСУ рассказали подробности
Ракетная атака врага 8 мая: что происходило
+ ракета из Хмельницкой области в Тернопольской области курсом на Львов. И ракета из Черкасской области на Киевщину, направление Белой Церкви. Ракета на Гайсин, также с юга в направлении Кропивницкого, и с Тернопольщины на Ивано-Франковск. Еще ракеты на Львовщине направлением на Львов, и на Киев! Воздушные силы информируют: – ракета в направлении Ладыжина. ВС сообщили о ракетах на Днепр, на Житомирщину, Виннитчину, на Киевскую область. Киевская ОВА проинформировала о работе ПВО. Крылатая ракета с юга Винницкой области уже зашла на юг Хмельницкой области и продолжает двигаться на запад. Также в Запорожье прогремели взрывы, город атаковали баллистикой. Информация от мониторов: еще ракеты через Запорожье летят в сторону Днепра, также состоялся взлет МиГ-31К, поэтому будут и, очевидно, "Кинжалы". Ракета из Каменки, пишут ВС, изменила направление на Киевскую область. Крылатая ракета из Кировоградской области зашла на юг Винницкой области, курс западный. Новые ракеты залетают через Сумскую область. Очевидно, это партия от второго пускового маневра Ту-95, о котором ранее предупреждали мониторы. + крылатая ракета с юга в районе Баштанки Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог. + ракета в Черкасской области в направлении Каменки. Крылатая ракета с юга изменила направление на Кропивницкий. Еще одна крылатая ракета с юга в Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог, пишут ВС. Воздушные силы написали: ракета в районе Белополья Сумской области, курс юго-западный. Тем временем воздушная тревога уже охватила всю Украину. Мониторы пишут, могли только что запустить "Калибры" (ВС ранее писали, что враг вывел в море один носитель). Поскольку так и не поступало информации от Воздушных сил по ракетам, предварительная информация мониторов могла свидетельствовать об имитации пусков врагом. Однако реальный пуск мог состояться позже и ракеты все еще могут прилететь. Воздушная тревога охватила почти всю Украину, кроме западных областей. Также мониторы, пока без подтверждения от Воздушных сил, написали о пусках крылатых ракет из района аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России. После 23 часов 7 мая в мониторинговых каналах начали появляться сообщения о взлете по меньшей мере трех Ту-95МС с "Оленьи". С замечанием, что если вылет боевой, то в 3 – 4 утра они выйдут на пусковые рубежи, то есть до 5 часов можно ожидать ракеты в нашем воздушном пространстве.
Ракетная атака продолжается
Львов и Киев под угрозой
Где остались ракеты
– ракета в Ивано-Франковской области, курс западный.
– ракета на Белую Церковь из Черкасской области.
– ракета в районе Конотопа курсом на Киевскую область.
– ракета с Кировоградщины зашла на юг Винницкой области.
В Киевской области работает ППО
Взлетел МиГ-31К
Воздушные силы додали, что ракета с Кировоградщины заходить на Черкащину, курс на Умань.
Ракеты долетели до Запада
Также крылатые ракеты с Сумщины держат курс на Лубны Полтавской области.
Еще ракеты
ВС информируют о новых ракетах
Ракеты меняют курс
Ракеты в небе
Также крылатая ракета с юга в Николаевской области в направлении Кировоградской области, как добавили ВС. Возможно, как раз и речь о "Калибре".
Тревога по всей Украине
Имитационные пуски
Воздушная тревога
Пуски ракет
Взлетели Ту-95МС
+ ракета из Хмельницкой области в Тернопольской области курсом на Львов. И ракета из Черкасской области на Киевщину, направление Белой Церкви.
Ракета на Гайсин, также с юга в направлении Кропивницкого, и с Тернопольщины на Ивано-Франковск.
Еще ракеты на Львовщине направлением на Львов, и на Киев!
Воздушные силы информируют:
– ракета в направлении Ладыжина.
ВС сообщили о ракетах на Днепр, на Житомирщину, Виннитчину, на Киевскую область. Киевская ОВА проинформировала о работе ПВО.
Крылатая ракета с юга Винницкой области уже зашла на юг Хмельницкой области и продолжает двигаться на запад.
Также в Запорожье прогремели взрывы, город атаковали баллистикой.
Информация от мониторов: еще ракеты через Запорожье летят в сторону Днепра, также состоялся взлет МиГ-31К, поэтому будут и, очевидно, "Кинжалы".
Ракета из Каменки, пишут ВС, изменила направление на Киевскую область. Крылатая ракета из Кировоградской области зашла на юг Винницкой области, курс западный.
Новые ракеты залетают через Сумскую область. Очевидно, это партия от второго пускового маневра Ту-95, о котором ранее предупреждали мониторы.
+ крылатая ракета с юга в районе Баштанки Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог.
+ ракета в Черкасской области в направлении Каменки.
Крылатая ракета с юга изменила направление на Кропивницкий. Еще одна крылатая ракета с юга в Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог, пишут ВС.
Воздушные силы написали: ракета в районе Белополья Сумской области, курс юго-западный.
Тем временем воздушная тревога уже охватила всю Украину. Мониторы пишут, могли только что запустить "Калибры" (ВС ранее писали, что враг вывел в море один носитель).
Поскольку так и не поступало информации от Воздушных сил по ракетам, предварительная информация мониторов могла свидетельствовать об имитации пусков врагом. Однако реальный пуск мог состояться позже и ракеты все еще могут прилететь.
Воздушная тревога охватила почти всю Украину, кроме западных областей.
Также мониторы, пока без подтверждения от Воздушных сил, написали о пусках крылатых ракет из района аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России.
После 23 часов 7 мая в мониторинговых каналах начали появляться сообщения о взлете по меньшей мере трех Ту-95МС с "Оленьи". С замечанием, что если вылет боевой, то в 3 – 4 утра они выйдут на пусковые рубежи, то есть до 5 часов можно ожидать ракеты в нашем воздушном пространстве.
Кроме ракет, Силы обороны вынуждены сражаться и против "Шахедов" этой ночью. Несколько групп залетели с северного и южного направлений, создали угрозы на Сумщине, Полтавщине и в других регионах.Важно! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Сразу обратим внимание, что предыдущая массированная ракетная атака России на Украину осуществлялась 27 апреля. Тогда враг целенаправленно пытался уничтожить или хотя бы повредить энергетические и газовые объекты нашей инфраструктуры.
- Более 30 ракет различных типов летели, среди них 9 крылатых Х-101/Х-555, 8 "Калибров" и 2 крылатые "Искандер-К". 21 воздушную цель Противовоздушной обороне удалось уничтожить.
- Остальные нанесли ущерб в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях объектам генерации электроэнергии.