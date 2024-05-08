Крылатые ракеты залетели из России и Черного моря: враг осуществляет очередную воздушную атаку

Перед началом суток 8 мая стало известно от мониторинговых каналов о взлете стратегических бомбардировщиков врага. Воздушные силы впоследствии подтвердили опасность от Ту-95МС и сообщили о вероятных пусках ракет.

В украинское небо ракеты (вероятнее всего, Х-101) залетели в 4 часа утра. Воздушную тревогу постепенно объявляли, начиная с восточных областей, и в конце концов она охватила всю территорию нашего государства.

Ранее сообщали, что Россия вывела ракетоноситель "Калибров" в Черное море: в ВСУ рассказали подробности

Ракетная атака врага 8 мая: что происходило

05:04, 08 мая Ракетная атака продолжается + ракета из Хмельницкой области в Тернопольской области курсом на Львов. И ракета из Черкасской области на Киевщину, направление Белой Церкви. 05:02, 08 мая Львов и Киев под угрозой Ракета на Гайсин, также с юга в направлении Кропивницкого, и с Тернопольщины на Ивано-Франковск. Еще ракеты на Львовщине направлением на Львов, и на Киев! 04:54, 08 мая Где остались ракеты Воздушные силы информируют: – ракета в направлении Ладыжина.

– ракета в Ивано-Франковской области, курс западный.

– ракета на Белую Церковь из Черкасской области.

– ракета в районе Конотопа курсом на Киевскую область.

– ракета с Кировоградщины зашла на юг Винницкой области. 04:40, 08 мая В Киевской области работает ППО ВС сообщили о ракетах на Днепр, на Житомирщину, Виннитчину, на Киевскую область. Киевская ОВА проинформировала о работе ПВО. Крылатая ракета с юга Винницкой области уже зашла на юг Хмельницкой области и продолжает двигаться на запад. Также в Запорожье прогремели взрывы, город атаковали баллистикой. 04:29, 08 мая Взлетел МиГ-31К Информация от мониторов: еще ракеты через Запорожье летят в сторону Днепра, также состоялся взлет МиГ-31К, поэтому будут и, очевидно, "Кинжалы".



Воздушные силы додали, что ракета с Кировоградщины заходить на Черкащину, курс на Умань. 04:26, 08 мая Ракеты долетели до Запада Ракета из Каменки, пишут ВС, изменила направление на Киевскую область. Крылатая ракета из Кировоградской области зашла на юг Винницкой области, курс западный.



Также крылатые ракеты с Сумщины держат курс на Лубны Полтавской области. 04:19, 08 мая Еще ракеты Новые ракеты залетают через Сумскую область. Очевидно, это партия от второго пускового маневра Ту-95, о котором ранее предупреждали мониторы. 04:17, 08 мая ВС информируют о новых ракетах + крылатая ракета с юга в районе Баштанки Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог. + ракета в Черкасской области в направлении Каменки. 04:12, 08 мая Ракеты меняют курс Крылатая ракета с юга изменила направление на Кропивницкий. Еще одна крылатая ракета с юга в Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог, пишут ВС. 04:01, 08 мая Ракеты в небе Воздушные силы написали: ракета в районе Белополья Сумской области, курс юго-западный.



Также крылатая ракета с юга в Николаевской области в направлении Кировоградской области, как добавили ВС. Возможно, как раз и речь о "Калибре". 03:55, 08 мая Тревога по всей Украине Тем временем воздушная тревога уже охватила всю Украину. Мониторы пишут, могли только что запустить "Калибры" (ВС ранее писали, что враг вывел в море один носитель). 03:50, 08 мая Имитационные пуски Поскольку так и не поступало информации от Воздушных сил по ракетам, предварительная информация мониторов могла свидетельствовать об имитации пусков врагом. Однако реальный пуск мог состояться позже и ракеты все еще могут прилететь. 02:50, 08 мая Воздушная тревога Воздушная тревога охватила почти всю Украину, кроме западных областей. 02:20, 08 мая Пуски ракет Также мониторы, пока без подтверждения от Воздушных сил, написали о пусках крылатых ракет из района аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России. 02:00, 08 мая Взлетели Ту-95МС После 23 часов 7 мая в мониторинговых каналах начали появляться сообщения о взлете по меньшей мере трех Ту-95МС с "Оленьи". С замечанием, что если вылет боевой, то в 3 – 4 утра они выйдут на пусковые рубежи, то есть до 5 часов можно ожидать ракеты в нашем воздушном пространстве.

Кроме ракет, Силы обороны вынуждены сражаться и против "Шахедов" этой ночью. Несколько групп залетели с северного и южного направлений, создали угрозы на Сумщине, Полтавщине и в других регионах.

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Сразу обратим внимание, что предыдущая массированная ракетная атака России на Украину осуществлялась 27 апреля. Тогда враг целенаправленно пытался уничтожить или хотя бы повредить энергетические и газовые объекты нашей инфраструктуры.