Крылатые ракеты залетели из России и Черного моря: враг осуществляет очередную воздушную атаку

8 мая 2024, 04:00
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Перед началом суток 8 мая стало известно от мониторинговых каналов о взлете стратегических бомбардировщиков врага. Воздушные силы впоследствии подтвердили опасность от Ту-95МС и сообщили о вероятных пусках ракет.

В украинское небо ракеты (вероятнее всего, Х-101) залетели в 4 часа утра. Воздушную тревогу постепенно объявляли, начиная с восточных областей, и в конце концов она охватила всю территорию нашего государства.

Ранее сообщали, что Россия вывела ракетоноситель "Калибров" в Черное море: в ВСУ рассказали подробности

Ракетная атака врага 8 мая: что происходило

05:04, 08 мая

Ракетная атака продолжается

+ ракета из Хмельницкой области в Тернопольской области курсом на Львов. И ракета из Черкасской области на Киевщину, направление Белой Церкви.

05:02, 08 мая

Львов и Киев под угрозой

Ракета на Гайсин, также с юга в направлении Кропивницкого, и с Тернопольщины на Ивано-Франковск.

Еще ракеты на Львовщине направлением на Львов, и на Киев!

04:54, 08 мая

Где остались ракеты

Воздушные силы информируют:

– ракета в направлении Ладыжина.
– ракета в Ивано-Франковской области, курс западный.
– ракета на Белую Церковь из Черкасской области.
– ракета в районе Конотопа курсом на Киевскую область.
– ракета с Кировоградщины зашла на юг Винницкой области.

04:40, 08 мая

В Киевской области работает ППО

ВС сообщили о ракетах на Днепр, на Житомирщину, Виннитчину, на Киевскую область. Киевская ОВА проинформировала о работе ПВО.

Крылатая ракета с юга Винницкой области уже зашла на юг Хмельницкой области и продолжает двигаться на запад.

Также в Запорожье прогремели взрывы, город атаковали баллистикой.

04:29, 08 мая

Взлетел МиГ-31К

Информация от мониторов: еще ракеты через Запорожье летят в сторону Днепра, также состоялся взлет МиГ-31К, поэтому будут и, очевидно, "Кинжалы".

Воздушные силы додали, что ракета с Кировоградщины заходить на Черкащину, курс на Умань.

04:26, 08 мая

Ракеты долетели до Запада

Ракета из Каменки, пишут ВС, изменила направление на Киевскую область. Крылатая ракета из Кировоградской области зашла на юг Винницкой области, курс западный.

Также крылатые ракеты с Сумщины держат курс на Лубны Полтавской области.

04:19, 08 мая

Еще ракеты

Новые ракеты залетают через Сумскую область. Очевидно, это партия от второго пускового маневра Ту-95, о котором ранее предупреждали мониторы.

04:17, 08 мая

ВС информируют о новых ракетах

+ крылатая ракета с юга в районе Баштанки Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог.

+ ракета в Черкасской области в направлении Каменки.

04:12, 08 мая

Ракеты меняют курс

Крылатая ракета с юга изменила направление на Кропивницкий. Еще одна крылатая ракета с юга в Николаевской области, вектор движения на Кривой Рог, пишут ВС.

04:01, 08 мая

Ракеты в небе

Воздушные силы написали: ракета в районе Белополья Сумской области, курс юго-западный.

Также крылатая ракета с юга в Николаевской области в направлении Кировоградской области, как добавили ВС. Возможно, как раз и речь о "Калибре".

03:55, 08 мая

Тревога по всей Украине

Тем временем воздушная тревога уже охватила всю Украину. Мониторы пишут, могли только что запустить "Калибры" (ВС ранее писали, что враг вывел в море один носитель).

03:50, 08 мая

Имитационные пуски

Поскольку так и не поступало информации от Воздушных сил по ракетам, предварительная информация мониторов могла свидетельствовать об имитации пусков врагом. Однако реальный пуск мог состояться позже и ракеты все еще могут прилететь.

02:50, 08 мая

Воздушная тревога

Воздушная тревога охватила почти всю Украину, кроме западных областей.

02:20, 08 мая

Пуски ракет

Также мониторы, пока без подтверждения от Воздушных сил, написали о пусках крылатых ракет из района аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России.

02:00, 08 мая

Взлетели Ту-95МС

После 23 часов 7 мая в мониторинговых каналах начали появляться сообщения о взлете по меньшей мере трех Ту-95МС с "Оленьи". С замечанием, что если вылет боевой, то в 3 – 4 утра они выйдут на пусковые рубежи, то есть до 5 часов можно ожидать ракеты в нашем воздушном пространстве.

Кроме ракет, Силы обороны вынуждены сражаться и против "Шахедов" этой ночью. Несколько групп залетели с северного и южного направлений, создали угрозы на Сумщине, Полтавщине и в других регионах.

Важно! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Сразу обратим внимание, что предыдущая массированная ракетная атака России на Украину осуществлялась 27 апреля. Тогда враг целенаправленно пытался уничтожить или хотя бы повредить энергетические и газовые объекты нашей инфраструктуры.

  • Более 30 ракет различных типов летели, среди них 9 крылатых Х-101/Х-555, 8 "Калибров" и 2 крылатые "Искандер-К". 21 воздушную цель Противовоздушной обороне удалось уничтожить.
  • Остальные нанесли ущерб в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях объектам генерации электроэнергии.
Автор: Олесь Друкач