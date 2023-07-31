Массированные атаки по Одесщине: в ОВА рассказали, в каком состоянии раненые
Источник:Олег Кипер
В течение нескольких дней подряд – с 19 по 23 июля – российские военные ежедневно атаковали Одесскую область. Местные власти рассказали, в каком состоянии пострадавшие от ракетных ударов.
Актуальными данными поделился глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что "Одесщина все еще приходит в себя от массовых российских атак".
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Что известно о пострадавших
"Люди сплоченные и сильнейшие, несмотря на все преграды. Вместе со спасателями и коммунальщиками, сотни одесситов выходили на помощь пострадавшим и убирали завалы. Искренне благодарю всех!" – прежде всего подчеркнул он.
Глава ОВА отметил, что по состоянию на 31 июля на стационарном лечении – 4 пострадавших. Известно, что все они находятся в состоянии средней степени тяжести. По имеющимся данным, двое пострадавших уже готовятся к выписке.
17-летний парень, пострадавший ночью, когда террористы атаковали центр города, был переведен из реанимационного отделения в хирургию. Состояние пациента улучшилось. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления!
– добавил Кипер.
Высокопоставленный чиновник отметил, что ущерб в результате разрушений еще подсчитывается. По предварительным данным, говорится о миллионах долларов США. От рук неприятеля пострадали портовая инфраструктура, зерно и монументы архитектуры. В настоящее время ведутся работы по замене окон.
Олег Кипер отметил, что с субботы в Одессе работает миссия ЮНЕСКО. Ее специалисты занимаются оценкой последствий. На днях они должны огласить свои выводы на фоне увиденного.
Отмечаем, что ракетные удары не утихают. К сожалению, оккупанты утром 31 июля атаковали Кривой Рог. Погибли 6 человек и еще 75 получили ранения.
Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно
- Заметим, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявляли в 09:03. Уже в 09:08 стало известно, что в Кривом Роге раздались взрывы.
- Спустя 10 минут глава ОВА Сергей Лысак подтвердил, что был прилет. Он попросил жителей соблюдать информационную тишину.
- Позже Сергей Лысак добавил, что российские оккупанты попали в жилой дом в Кривом Роге. В результате этого полностью уничтожены несколько верхних этажей. Кроме того, захватчики попали в техникум.
- По состоянию на 19:00 завершились поисково-спасательные работы. Известно, что в результате атаки погибли 6 человек. Еще 75 жителей Кривого Рога получили ранения.