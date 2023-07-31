Массированные атаки по Одесщине: в ОВА рассказали, в каком состоянии раненые

В течение нескольких дней подряд – с 19 по 23 июля – российские военные ежедневно атаковали Одесскую область. Местные власти рассказали, в каком состоянии пострадавшие от ракетных ударов.

Актуальными данными поделился глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что "Одесщина все еще приходит в себя от массовых российских атак".

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Что известно о пострадавших

"Люди сплоченные и сильнейшие, несмотря на все преграды. Вместе со спасателями и коммунальщиками, сотни одесситов выходили на помощь пострадавшим и убирали завалы. Искренне благодарю всех!" – прежде всего подчеркнул он.

Глава ОВА отметил, что по состоянию на 31 июля на стационарном лечении – 4 пострадавших. Известно, что все они находятся в состоянии средней степени тяжести. По имеющимся данным, двое пострадавших уже готовятся к выписке.

17-летний парень, пострадавший ночью, когда террористы атаковали центр города, был переведен из реанимационного отделения в хирургию. Состояние пациента улучшилось. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления!

– добавил Кипер.

Высокопоставленный чиновник отметил, что ущерб в результате разрушений еще подсчитывается. По предварительным данным, говорится о миллионах долларов США. От рук неприятеля пострадали портовая инфраструктура, зерно и монументы архитектуры. В настоящее время ведутся работы по замене окон.

Олег Кипер отметил, что с субботы в Одессе работает миссия ЮНЕСКО. Ее специалисты занимаются оценкой последствий. На днях они должны огласить свои выводы на фоне увиденного.

Отмечаем, что ракетные удары не утихают. К сожалению, оккупанты утром 31 июля атаковали Кривой Рог. Погибли 6 человек и еще 75 получили ранения.

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