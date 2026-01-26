Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, какие именно цели ставит Кремль, когда уничтожает энергетическую систему Украины и другие объекты на нашей территории. В то же время Нафтогаз, выполняя решение украинского правительства, увеличил импорт электроэнергии из Европы, что позволит покрыть более 50% потребностей его предприятий.

Какие военные цели ударов россиян по Украине?

Ступак объяснил, что россияне имеют четыре цели, когда осуществляют удары по Украине.

Важнейшая и самая весомая – это военная цель. Россияне вылавливают на территории Украины информацию, людей, которым дают данные о размещении украинских военных или полувоенных объектов – все, которые работают на ВПК, изготавливая снаряды, дроны, комплектования к ним, взрывчатку и т.д,

– подчеркнул он.

Если нет этих объектов, тогда, по его словам, не изготавливаются и не передаются фронт эти все средства вооружения. Соответственно на передовой их не хватает, военным нечем стрелять и тогда российские войска продвигаются.

Еще одна цель ударов врага, по словам экс-сотрудника СБУ, – экономическая. Россияне понимают, если выносить украинскую экономику – порты, перерабатывающие мощности, места хранения нефтепродуктов, склады с медикаментами, с пищевыми продуктами, это приводит к тяжелым для Украины последствиям.

Стоит знать. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Россия осуществляет массированные удары по энергетике нашей страны, чтобы морально истощить украинцев. Россияне считают, что этими атаками смогут надавить на Украину, чтобы продвигать идею капитуляции нашего государства.

"Украинская продукция не вывозится за границу, не продается, валюта не поступает в нашу страну, не финансируются бюджетные нужды, армия. Все это может привести к коллапсу", – предположил он.

Чего россияне добиваются ударами по украинской энергетике?

Россия преследует еще и социальную цель, осуществляя массированные атаки по Украине. Речь идет о том, чтобы заставить украинцев стать более податливыми, гибкими.

Враг стремится, чтобы в соцсетях появлялось больше призывов от украинцев к Владимиру Зеленскому, чтобы он отдал Донбасс, подписал соглашение с россиянами на любых условиях. Люди, как отметил экс-сотрудник СБУ, устали сидеть без тепла, без света, без интернета и поэтому нужно остановить войну.

Это маниакальное желание России – чтобы в Украине произошел социальный взрыв. Неважно, что его повлечет – коррупционный скандал, отсутствие тепла и электроэнергии. Для россиян был бы желаемый результат, если бы украинская власть бежала в направлении Варшавы или Берлина, а на Банковую пришел кто-то кто более причастен к России, и тогда бы война закончилась,

– отметил Иван Ступак.

Наконец последняя цель Кремля – получить сатисфакцию, когда, по его словам, огромные проблемы украинцев не позволяют россиянам увидеть собственные. Например, подорожание продуктов в России, закрытие предприятий и тому подобное.

Когда же россияне видят, что Киев остался без тепла и света, Днепр находится под постоянными ударами, на улицах украинских городов повсюду генераторы, тогда как заметил экс-сотрудник СБУ, канализируется социальное недовольство в России.

Что известно о массированных атаках врага по Украине?