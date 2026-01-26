Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, які саме цілі ставить Кремль, коли знищує енергетичну систему України та інші об'єкти на нашій території. Водночас Нафтогаз, виконуючи рішення українського уряду, збільшив імпорт електроенергії з Європи, що дозволить покрити понад 50% потреб його підприємств.

До теми У мережі писали, що по ТЕЦ Києва нібито вдарили 16 ракет: що кажуть у Повітряних силах

Які військові цілі ударів росіян по Україні?

Ступак пояснив, що росіяни мають чотири мети, коли здійснюють удари по Україні.

Найважливіша на та найвагоміша – це військова ціль. Росіяни виловлюють на території України інформацію, людей, яким дають дані про розміщення українських військових чи напіввійськових об'єктів – всі, які працюють на ВПК, виготовляючи снаряди, дрони, комплектування до них, вибухівку тощо,

– наголосив він.

Якщо немає цих об'єктів, тоді, за його словами, не виготовляються і не передаються фронт ці всі засоби озброєння. Відповідно на передовій їх не вистачає, військовим немає чим стріляти і тоді російські війська просуваються.

Ще одна мета ударів ворога, за словами ексспівробітника СБУ, – економічна. Росіяни розуміють, якщо виносити українську економіку – порти, переробні потужності, місця зберігання нафтопродуктів, склади з медикаментами, з харчовими продуктами, це призводить до важких для України наслідків.

Варто знати. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Росія здійснює масовані удари по енергетиці нашої країни, щоб морально виснажити українців. Росіяни вважають, що цими атаками зможуть натиснути на Україну, щоб просувати ідею капітуляції нашої держави.

"Українська продукція не вивозиться за кордон, не продається, валюта не надходить до нашої країни, не фінансуються бюджетні потреби, не фінансується армія. Все це може призвести до колапсу", – припустив він.

Чого росіяни домагаються ударами по українській енергетиці?

Росія переслідує ще й соціальну мету, здійснюючи масовані атаки по Україні. Йдеться про те, щоб змусити українців стати податливішими, гнучкішими.

Ворог прагне, щоб у соцмережах з'являлось більше закликів від українців до Володимира Зеленського, щоб він віддав Донбас, підписав угоду з росіянами на будь-яких умовах. Люди, як зазначив ексспівробітник СБУ, втомилися сидіти без тепла, без світла, без інтернету і тому потрібно зупинити війну.

Це маніакальне бажання Росії – щоб в Україні стався соціальний вибух. Неважливо, що його спричинить – корупційний скандал, відсутність тепла та електроенергії. Для росіян був би бажаний результат, якби українська влада тікала у напрямку Варшави чи Берліну, а на Банкову прийшов хтось більш дотичний до Росії, і тоді б війна закінчилась,

– наголосив Іван Ступак.

Нарешті остання мета Кремля – отримати сатисфакцію, коли, за його словами, величезні проблеми українців не дозволяють росіянам побачити власні. Наприклад, здорожчання продуктів в Росії, закриття підприємств тощо.

Коли ж росіяни бачать, що Київ залишився без тепла і світла, Дніпро перебуває під постійними ударами, на вулицях українських міст всюди генератори, тоді, як зауважив ексспівробітник СБУ, каналізується соціальне невдоволення в Росії.

Що відомо про масовані атаки ворога по Україні?