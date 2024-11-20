Авиаэксперт назвал 2 особенности последних массированных атак по Украине
Россияне возобновили массированные атаки по Украине после 2,5 месяцев перерыва. Впрочем, последние обстрелы имели определенные особенности.
Об этом 24 Каналу сказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский. Он обратил внимание на некоторые элементы последнего обстрела и назвал интересные детали.
Актуально У нас сумасшедший сосед, – Зеленский о сообщениях о "мощном ударе" России
Чем последние атаки по Украине были показательными
Как отметил Храпчинский, ракеты Х-101, которые были запущены в сторону Украины, в основном имели двигатели Р-95-300 старых советских ракет Х-55. Это показывает, что у России есть определенные проблемы с выпуском двигателей для самолетов и ракет.
Во время массированного обстрела поднимались не только самолеты Ту-95, а также Ту-160. То есть имеющегося авиапарка россиянам недостаточно для того, чтобы сделать мощный массированный обстрел крылатыми ракетами класс Х-101/555.
Сейчас Россия начинает развитие заводов, которые ранее занимались производством двигателей для ракет. Это лишь подтверждает проблему,
– сказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации.
По его словам, россияне на фоне того, что Украине разрешили бить по территории России западным оружием могут активировать информационное поле и отвечать на это ракетными обстрелами со своей стороны. Поэтому есть высокая вероятность повторения ракетного обстрела в ближайшие дни.
Напомним, 17 ноября российские войска совершили одну из самых массированных атак по Украине. Оккупанты запустили 90 БПЛА и 120 ракет различных типов. В общем 210 воздушных средств поражения.
По данным ГУР, по состоянию на 11 ноября 2024 года, на вооружении вооруженных сил страны-окупанта находится около 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101.