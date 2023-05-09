Путин устраивает безумные истерики в Кремле: изменит ли Россия тактику ракетных атак

Украинская противовоздушная оборона существенно улучшила свою эффективность в последнее время. В результате массированные атаки России не дают желаемого результата Путину.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, в штабах России и сам Владимир Путин истерят из-за неудачных ракетных обстрелов по Украине.

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Дефицит новейших ракет в России

На 9 мая Россия хотела одержать себе так называемую победу в виде массированной ракетной атаки по Украине. Впрочем, украинская система противовоздушной обороны блестяще отработала и сбила 23 из 25 крылатых ракет, испортив все ожидания россиян. А на днях ПВО впервые сбила так называемую гордость российского оборонпрома гиперзвуковую ракету. "Кинжал".

Логически предположили, что после того, как украинское ПВО сбивает 100% Шахедов и имеется очень большой процент сбивания ракет, перед российскими силами стоит задача проникновения и прохождения украинского ПВО. Фактически выходит, что ракетные удары остаются без результата. Думаю, что Путин устраивает истерики в Кремле для Шойгу, Герасимова и Суровикина,

– отметил Михаил Самусь.

Хорошая новость в том, что за осень – зиму 2022 года россияне использовали значительную часть своего ракетного потенциала. Это было сделано для уничтожения украинской энергетической инфраструктуры и создания геноцидных условий в Украине. Поэтому сейчас у России есть дефицит ракетного оружия, особенно новейшего.

"То, что они сейчас запускают все-таки не 80-100%, а меньше, означает, что действительно у них есть проблемы. И то, что украинское ПВО улучшает свою какую-то, а российские ракеты ухудшаются, это не может радовать Путина. Тенденция однозначная", – подчеркнул Самусь.

Кроме того, 9 мая США объявили о новых пакетах военной помощи Украине, в котором первым пунктом идут поставки Украине новых систем ПВО и ракет к ним. Опять же, украинские возможности будут усиливаться, а российские – расслабляться.

Михаил Самусь о неудачных ракетных атаках россиян: смотреть видео

Украинская ПВО сбивает большинство ракет и дронов