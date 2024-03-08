Российских кораблей долго нет в море: означает ли это, что оккупанты не готовят массированные обстрелы

Оккупанты уже достаточно долго не совершали массированных обстрелов Украины. Конечно, они бьют ракетами и запускают "Шахеды", но нет именно массированных ракетных атак, которые бы касались многих городов.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, какая сейчас ситуация в море. На воде россияне ограничены в своих возможностях, потому что отрезаны от Крыма, где ракеты загружают на корабли. Но в воздухе они чувствуют себя свободнее, хоть и не без нюансов.

Смотрите также "Землю не отдаем, а закапываем в нее": Данилов проанонсировал продолжение "самолетопада"

Какая сейчас ситуация в Черном море

Черное море уже четвертые сутки свободно от присутствия там российских кораблей. В Азовском море и дальше продолжает дежурить одна единица к северу от так называемого Крымского моста,

– сказал Плетенчук.

Журналисты спросили, проще ли в этой ситуации стало получать информацию о подготовке россиян к массированному ракетному обстрелу, как они это обычно делали с Черного моря ракетами "Калибр".

"В этом смысле ситуация тоже остается неизменной. Учитывая то, что ракетоносители базируются постоянно сейчас в восточной части Черного моря, то, конечно, усложнена для них эта процедура подготовки к обстрелам. В любом случае мы стараемся максимально оперативно получать информацию об их выходах в море и передвижениях и делать то, что необходимо, чтобы противодействовать этим мероприятиям", – ответил спикер.

Какие города обстреляла Россия

Хотя Украина имеет победы на море, россияне все же могут высадить десант . Об этом сказала Наталья Гуменюк, отметив, что именно поэтому на правом берегу Днепра укрепляют фортификации.

Последние атаки враг совершил по Одессе и Сумам. Южный город он достает с помощью дронов, а также баллистических ракет. Именно баллистикой был обстрелян одесский порт, когда там находился Зеленский и греческий премьер.

"Шахедом" россияне разрушили многоэтажку в Одессе 2 марта. Тогда под завалами погибло много людей, в том числе маленькие дети.

8 марта Россия выпустила КАБы по Сумам. Управляемые авиационные бомбы позволяют врагу добраться до приграничных областей. К сожалению, пуски этого оружия не видно на радарах, поэтому его можно уничтожать разве что вместе с самолетом.