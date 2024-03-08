Российских кораблей долго нет в море: означает ли это, что оккупанты не готовят массированные обстрелы
Оккупанты уже достаточно долго не совершали массированных обстрелов Украины. Конечно, они бьют ракетами и запускают "Шахеды", но нет именно массированных ракетных атак, которые бы касались многих городов.
Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, какая сейчас ситуация в море. На воде россияне ограничены в своих возможностях, потому что отрезаны от Крыма, где ракеты загружают на корабли. Но в воздухе они чувствуют себя свободнее, хоть и не без нюансов.
Смотрите также "Землю не отдаем, а закапываем в нее": Данилов проанонсировал продолжение "самолетопада"
Какая сейчас ситуация в Черном море
Черное море уже четвертые сутки свободно от присутствия там российских кораблей. В Азовском море и дальше продолжает дежурить одна единица к северу от так называемого Крымского моста,
– сказал Плетенчук.
Журналисты спросили, проще ли в этой ситуации стало получать информацию о подготовке россиян к массированному ракетному обстрелу, как они это обычно делали с Черного моря ракетами "Калибр".
"В этом смысле ситуация тоже остается неизменной. Учитывая то, что ракетоносители базируются постоянно сейчас в восточной части Черного моря, то, конечно, усложнена для них эта процедура подготовки к обстрелам. В любом случае мы стараемся максимально оперативно получать информацию об их выходах в море и передвижениях и делать то, что необходимо, чтобы противодействовать этим мероприятиям", – ответил спикер.
Какие города обстреляла Россия
Последние атаки враг совершил по Одессе и Сумам. Южный город он достает с помощью дронов, а также баллистических ракет. Именно баллистикой был обстрелян одесский порт, когда там находился Зеленский и греческий премьер.
"Шахедом" россияне разрушили многоэтажку в Одессе 2 марта. Тогда под завалами погибло много людей, в том числе маленькие дети.
8 марта Россия выпустила КАБы по Сумам. Управляемые авиационные бомбы позволяют врагу добраться до приграничных областей. К сожалению, пуски этого оружия не видно на радарах, поэтому его можно уничтожать разве что вместе с самолетом.