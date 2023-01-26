Бессмысленный ритуал, который никто не понимает: как массированные ракетные атаки потеряли смысл

Едва ли уже и в самой России хоть кто-то может объяснить, для чего продолжаются эти террористические удары по Украине, которые превратились в бессмысленный ритуал.

Миллиарды долларов на то, чтобы украинцы посидели день без света

Раз в 2 недели деб*ли выбрасывают на ветер несколько сотен миллионов долларов просто, чтобы нарушить графики подачи электричества и убить случайных невинных людей.

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О тотальном блэкауте и погружении Украины в каменный век перестали писать даже самые махровые пропагандисты. Они ведь понимают, что этого точно не будет.

Единственное, чего удалось добиться таким обстрелом российским военным преступниками – это увеличение поставок оружия Украине. И тем ни менее, они продолжают.

Таких тупых скотов еще мир не видел.

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