Каждой ракетой Россия нацелена только на одно: почему партнеры затягивают со снабжением ПВО

Россия продолжает свой ежедневный террор против гражданских объектов, пытаясь заставить Украину уступить свои территории. Воздушным Силам крайне необходимо усиление противовоздушной обороны, но США еще размышляют над этим.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, только Соединенные Штаты способны быстро помочь Украине закрыть небо.

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Почему Россия продолжает террористические обстрелы

Главной целью российских обстрелов является террор гражданского населения. Российское политическое руководство продолжает надеяться, что каждая выпущенная в гражданский объект ракета приближает момент, когда Украина выйдет с белым флагом.

"Я придерживаюсь мнения, что ракетный террор будет продолжаться до последнего дня войны, пока не будет принято решение о прекращении огня. И для того, чтобы прекратить этот террор, нам необходимо получить или приобрести новые средства противовоздушной и противоракетной обороны", – убежден военный эксперт.

Олег Жданов о российских обстрелах и западном ПВО: смотрите видео

Есть ли затяжка в снабжении западной ПВО

Имеющиеся в Воздушных Силах Украины средства противоракетной обороны, по словам Жданова, напоминают маленькое одеяло. Мы стараемся укрыть ею плечи, но при этом открываем ноги.

"Очень трудно объяснить, почему Соединенные Штаты не передают нам новых комплексов. У них есть большие запасы комплексов Patriot, которые они могли бы снять с хранения и восстановить. Скорее всего, ответ на этот вопрос находится в стенах овального кабинета (Джозефа Байдена – 24 Канал)", – предположил военный эксперт.

Что касается Европы, то страны ЕС, напуганные масштабом российско-украинской войны, пытаются усилить свои собственные армии. К примеру, Германия выделила дополнительные 2 млрд евро на усиление Бундесвера, а Франция начала пересматривать свою военную доктрину.

"Наши партнеры готовы нам помогать, но "своя рубашка к телу ближе". Фактически сейчас Европа должна производить такие комплексы, как IRIS-T или NASAMS с нуля", – отметил Жданов.

Сколько NASAMS, IRIS-T, Patriot оперируют наши партнеры

За 30 лет существования комплекса NASAMS он стоит на вооружении 10 стран, включая Украину. Общее количество комплексов, созданных Норвегией, вряд ли превышает 50 ЗРК.



Что касается комплексов IRIS-T, разработку которых завершили в 2014 году, то Украина стала лишь третьим оператором этого ЗРК после Египта и Швеции. Предположительно изготовлено не более 15 единиц этого ЗРК.



В то же время армия Соединенных Штатов располагает 1100 комплексами Patriot, из которых около 500 используются армией прямо сейчас, а еще 600, вероятно, находятся на хранении.

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