Россия готовит запас ракет: военный эксперт предположил, по каким целям может нанести удары

Российские оккупанты в последнее время не наносят массированных ракетных ударов по Украине. Хотя атака дронами и обстрелы С-300 в Харьковской и Запорожской областях продолжаются.

Такая "пауза" может происходить по нескольким причинам. В частности, россияне могли разочароваться в таких обстрелах как в действенном инструменте. Или из-за санкций у них нет возможности пополнять свои запасы. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. Он отметил, что есть и главная причина.

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Россияне готовятся

Военный эксперт утверждает, что Россия долгое время не устраивает массированные ракетные обстрелы, потому что готовит запас ракет.

Он подчеркнул, что оккупанты готовят массированную ракетную атаку, когда начнется масштабное наступление украинских сил и прорыв российской обороны. Причем, независимо от того, будет Украина наносить удары по военным объектам в глубине территории России, или даже ударит по Москве или Кремлю.

Военный эксперт спрогнозировал новые цели массированных ракетных ударов россиян: смотрите видео

Первым российский Генштаб примет решение нанести наибольший ущерб не только по политическим центрам Украины или по критической энергоструктуре, но прежде всего по транспортным узлам и коммуникациям,

– уверен собеседник.

По мнению Юрия Федорова, это может максимально усложнить подвоз боеприпасов, подкрепления, военной техники и т.п. в зону наступления украинских сил.

Обстрелы оккупантов по территории Украины