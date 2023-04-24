Така "пауза" може відбуватись з декількох причин. Зокрема росіяни могли розчаруватись в таких обстрілах як в дієвому інструменті. Або ж через санкції вони не мають можливості поповнювати свої запаси. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Він зазначив, що є і головна причина.

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Росіяни готуються

Військовий експерт стверджує, що Росія тривалий час не влаштовує масовані ракетні обстріли, тому що готує запас ракет.

Він підкреслив, що окупанти готують масовану ракетну атаку, коли почнеться масштабний наступ українських сил та прорив російської оборони. При чому, незалежно від того, буде Україна завдавати удари по військових об'єктах в глибині території Росії, чи навіть вдарить по Москві, чи Кремлю.

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Першим російський Генштаб ухвалить рішення завдати щонайбільшої шкоди не тільки по політичних центрах України чи по критичній енергоструктурі, а перш за все по транспортних вузлах та комунікаціям,

– впевнений співрозмовник.

На думку Юрія Федорова, це може максимально ускладнити підвіз боєприпасів, підкріплення, військової техніки тощо до зони наступу українських сил.

Обстріли окупантів по території України