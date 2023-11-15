Сугубо политический шаг: Свитан предположил, преуспеет ли Россия в массированных обстрелах

Россия накопила значительный запас ракет, который не намного меньше, чем тот, с которым она начинала ракетные атаки в 2022 году. Однако теперь украинское ПВО лучше готово к отражению массированных атак агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, агрессору больше нет смысла использовать большое количество ракет в течение одного пуска.

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Будут ли оккупанты прибегать к массированным обстрелам

Россия будет запускать по Украине целый шквал ракет и беспилотников только в том случае, если Владимир Путин поставит такую задачу перед своими военными. Это будет чисто политический шаг, которым агрессор уже не сможет изменить ситуацию на фронте.

Прошлогодние массированные ракетные атаки России были связаны с тем, что украинская ПВО не могла перехватывать более 50 – 60 ракет за один обстрел. Сейчас же украинское ПВО может перехватывать больше ракет, чем Россия способна за один раз выпустить,

– объяснил военный эксперт.

Поэтому прошлогодняя тактика террористов уже не будет столь эффективной. Путин все еще может отдать приказ о запуске сотни ракет в сторону Украины для того, чтобы продемонстрировать "мощность" своего войска, однако 90% из них будут сбиты украинским ПВО.

Роман Свитан о российских ракетных обстрелах: смотрите видео

"Для выполнения боевых задач России будет достаточно использовать около 10 ракет за один раз. У агрессора есть потенциал увеличить количество пусков до нескольких десятков, однако на их коэффициент полезного действия это никак не повлияет", – убежден Свитан.

Куда направляет свои атаки агрессор

В преддверии зимы Россия активно накапливает свои ракеты для будущих атак на украинскую критическую инфраструктуру. Основным средством поражения оккупантов в течение последних месяцев были дроны "Шахед" и ракеты "Искандер" для точечных ударов и терактов

Еще летом во время контрнаступления на Юге агрессор потратил много ракет, пытаясь попасть в украинские самолеты-бомбардировщики, которые начали наносить удары по его тылам с помощью ракет Storm Shadow.

Ради этого Россия потратила свои ракеты "Кинжал", а также 36 ракет класса Х-101/Х-505, летевших по территории Украины по очень сложной траектории. Тем не менее украинскому ПВО удалось сбить 33 ракеты, а враг своей цели достичь не сумел.