Путину это не удастся, – в НАТО отреагировали на массированную атаку России по Украине
Источник:RMF FM
Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. В НАТО прокомментировали последние события в Украине и высказались по поводу действий российских захватчиков, которые продолжают цинично атаковать наше государство.
Утром 2 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины. В результате атаки есть пострадавшие в Киеве и Харькове.
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Как отреагировали в НАТО
В НАТО отметили, что "члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны и привержены к дальнейшему укреплению ее обороноспособности".
В штаб-квартире заверили, что они продолжат поддерживать Украину.
НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских лиц, города и поселки. Это еще одна демонстрация попытки Путина сломить решительность Украины. Ему это не удастся,
– отметили в Альянсе.
По их словам, они будут продолжать поддерживать право Украины на самозащиту от агрессивной войны России, а также будут стоять рядом с Украиной столько, сколько необходимо.
В то же время в пресс-службе НАТО упомянули о ситуации в Польше и угрозу, которую несет война для соседних с Украиной стран.
НАТО и дальше будет оценивать свою позицию и защищать каждый сантиметр Польши,
– говорится в заявлении Альянса.
Представители Североатлантического союза отметили, что "НАТО усиливает свое присутствие и готовность от Черного к Балтийскому морю, в том числе в Польше", и что "Польша уже имеет более 10 тысяч военнослужащих Североатлантического союза и значительный военный потенциал Североатлантического союза, включая самолеты НАТО, защищающие польское небо".
Реакция мира на массированный обстрел по Украине: последние новости
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после новой массированной российской ракетной атаки на украинские города 2 января заявила, что Украина нуждается в дополнительной помощи. Она также отметила, что Россия будет привлечена к ответственности, поскольку наше государство стало жертвой очередного циничного преступления российских оккупантов.
- В то же время президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку России, отметил необходимость немедленно оказать помощь Украине. По его словам, Запад должен быть серьезным и действовать немедленно. Ринкевичс также обратил внимание на результативную работу украинской противовоздушной обороны.
- Глава МИД Чехии Ян Липовский обвинил Россию в лицемерии после массированного ракетного обстрела Украины. Он заверил, что отказа от поддержки украинцев, как надеется Россия, не будет. По его словам, Россия хочет, чтобы западные государства устали от войны, однако Липовский заверил, что этого не произойдет "ни в этом году, ни когда-либо".