Оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК: есть раненые среди энергетиков

В ночь на 22 марта, российские войска провели масштабный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Среди целевых объектов были поражены теплоэлектростанции компании ДТЭК.

В результате удара было серьезно повреждено оборудование компании. Кроме того, во время атаки двое энергетиков получили ранения.

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Россияне обстреляли ТЭЦ ДТЭК

Оккупационные войска во время массированного ракетного обстрела 22 марта попали в теплоэлектростанции ДТЭК. В компании сообщили, что оборудование станций серьезно повреждено.

После окончания обстрелов работники предприятий оперативно начали устранение последствий и восстановление работы оборудования.

Во время обстрела ТЭС ранения получили двое энергетиков. Они уже в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь,

– отметили в ДТЭК.

Там также добавили, что компания продолжает делать все возможное для того, чтобы поддерживать надежную работу украинской энергосистемы.

В МВД Украины рассказали, что в результате обстрелов в Харькове пострадал работник одного из объектов энергоинфраструктуры. Впрочем, конкретики не предоставляют.



На месте ликвидации последствий вражеского удара работают чрезвычайники, привлечен пожарный поезд.

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