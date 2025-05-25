Трое детей, которых Россия убила на Житомирщине – из одной семьи: в МВД рассказали об атаке

Ночью 25 мая россияне осуществили массированный комбинированный удар по Украине – в результате атаки погибли дети в Житомирской области. Стало известно, что они были из одной семьи, а мать сейчас в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

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Какие последствия российского обстрела

По словам, Клименко, по состоянию на 10:37 известно, что пострадало более 70 человек: 12 погибли, более 60 ранены. В Житомирской области погибли дети – им было 8, 12 и 17 лет.

Среди погибших – трое детей из одной семьи на Житомирщине. Их родителей госпитализировали, мама в тяжелом состоянии,

– рассказал Клименко.

Для атаки россияне использовали ракеты и беспилотники. Целью стали дома мирных граждан: повреждены более 80 жилых домов. "Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг в очередной раз показал: его цель – страх и смерть", – подчеркнул министр внутренних дел.

Повреждения в разных регионах Украины

Под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

У Киевской области есть погибшие и раненые, Последствия атаки есть в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.

У Сумах дважды атаковали промышленное предприятие. Там вспыхнул пожар. Пожарные начали тушение, но из-за угрозы повторного удара отошли. По месту работы спасателей враг таки нанес повторный удар.

У Харькове враг ударил по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре. В Шевченковском районе известно о поврежденных жилых многоэтажках, где выбито много окон, и офисное здание. В один из домов "Шахед" попал буквально в крышу.

В Тернопольской области оккупанты повредили промышленный объект, а в Хмельницкой области гражданскую инфраструктуру – есть погибшие и раненые.