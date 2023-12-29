"Путина нужно остановить": Байден отреагировал на массированную атаку по Украине
Источник:Белый Дом
Президент США Джо Байден отреагировал на масштабную атаку на Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что основной целью Путина является уничтожение Украины.
Американский лидер обратился к Конгрессу с требованием принять пакет помощи для Украины. Он отметил, что от этого зависит коллективная безопасность всех союзников.
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Реакция американского лидера
Джо Байден в своем обращении напомнил, что утром 29 декабря Россия нанесла удары по городам и гражданской инфраструктуре Украины, из-за чего погибли невинные украинцы. Еще десятки граждан ранены в результате атаки. Это еще раз показывает, что Путин не остановится.
Это яркое напоминание миру, что после двух лет этой сокрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить ее народ. Его нужно остановить,
– отметил Байден.
Американский лидер подчеркнул, что если Конгресс срочно не примет пакет помощи в новом году, то США не смогут продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших промедлений.
Президент США подчеркнул, что борьба Украины влияет на весь Альянс, а также на безопасность Европы и других регионов. Соединенные Штаты не могут подвести союзников и партнеров – прежде всего, Украину. Байден подчеркнул, что история будет строго судить тех, кто не отвечает на призыв свободы.
Массированная атака на Украину
- Российская армия 29 декабря нанесла самый массированный удар по Украине с воздуха. В общем, защитники украинского неба уничтожили 114 из 158 воздушных целей. Россияне использовали "Шахеды", совершал пуски с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3, обстреливали пограничные районы с С-300. Также россияне запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал",
- В результате атаки в таких городах, как Запорожье, Львов, Харьков, Киев, Одесса, есть жертвы. В Украине, по данным областных военных администраций, по меньшей мере 31 погибший человек и 148 раненых в результате вражеской атаки. В некоторых городах поисковые работы продолжаются.
- Во время массированной атаки в Польше заявили о нарушении своей воздушной границы неизвестным объектом. По информации Оперативных вооруженных сил, это была российская ракета – она находилась в польском небе три минуты. Она залетела вглубь территории Польши примерно на 40 километров.