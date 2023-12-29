"Путина нужно остановить": Байден отреагировал на массированную атаку по Украине

Президент США Джо Байден отреагировал на масштабную атаку на Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что основной целью Путина является уничтожение Украины.

Американский лидер обратился к Конгрессу с требованием принять пакет помощи для Украины. Он отметил, что от этого зависит коллективная безопасность всех союзников.

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Реакция американского лидера

Джо Байден в своем обращении напомнил, что утром 29 декабря Россия нанесла удары по городам и гражданской инфраструктуре Украины, из-за чего погибли невинные украинцы. Еще десятки граждан ранены в результате атаки. Это еще раз показывает, что Путин не остановится.

Это яркое напоминание миру, что после двух лет этой сокрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить ее народ. Его нужно остановить,

– отметил Байден.

Американский лидер подчеркнул, что если Конгресс срочно не примет пакет помощи в новом году, то США не смогут продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших промедлений.

Президент США подчеркнул, что борьба Украины влияет на весь Альянс, а также на безопасность Европы и других регионов. Соединенные Штаты не могут подвести союзников и партнеров – прежде всего, Украину. Байден подчеркнул, что история будет строго судить тех, кто не отвечает на призыв свободы.

Массированная атака на Украину