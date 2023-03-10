Как украинские защитники уничтожили вражескую ракету во время массированного удара: мощное видео
10 марта 2023, 16:52Читати новину українською
Источник:Воздушные силы ВСУ
9 марта враг совершил очередную массированную ракетную атаку по Украине. Россия осуществила 81 пуск ракет разных типов.
Украинским силам ПВО удалось сбить 34 из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Кроме того, наши воины уничтожили 4 из 8 иранских дронов-камикадзе, которые запустили оккупанты.
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Как наши защитники уничтожают вражеские цели
В Воздушных силах показали, как воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожили очередную российскую крылатую ракету.
Отмечают, что вражеская цель зафиксирована в небе на юге страны 9 марта 2023 года.
Силы ПВО обезвредили российскую ракету на Юге: смотрите видео
Что известно о последней ракетной атаке России
- Утром 9 марта враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Один человек погиб, два – пострадали.
- В Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализировали.
- Одна из вражеских ракет попала в село Большая Ольшаница на Золочевщине. Два дома разрушены полностью, еще один – частично. Россияне унесли жизни двух семей – всего 5 человек.
- Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по массированной ракетной атаке Украины 9 марта. Также украинский лидер выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Зеленский обнародовал кадры последствий прилетов.
- Все, что известно о массированной ракетной атаке и ее последствиях – читайте в материале 24 Канала.