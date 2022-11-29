Россия готовит новые массированные ракетные удары: в ISW рассказали, будут ли они еще более мощными

Украинцев продолжают предупреждать о вероятном новом массированном ракетном ударе. Россияне уже активно к нему готовятся, и в этом нет никаких сомнений.

Как отметили в Институте по изучению войны, оккупанты действительно готовятся к тому, чтобы нанести очередной массированный ракетный удар. Но аналитики предполагают, что усиливать соответствующие атаки враг не сможет, и вот почему.

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Ракетный арсенал не нескончаем

По мнению составителей отчета, соответствующая активность со стороны россиян свидетельствует, скорее, о поддержке темпов последних атак. Что касается эскалации, то ее, скорее всего, не будет. И на это влияет ограниченный ракетный арсенал страны-агрессора.

В Институте процитировали обращение Владимира Зеленского от 27 ноября. В нем глава государства предупредил украинцев о возможной массированной атаке со стороны России.

Также обратили внимание на заявление спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк. Она сообщила, что 28 ноября в акваторию Черного моря вышел ракетоноситель. На его борту, заметим, 8 ракет типа "Калибр". И это тоже может быть демонстрацией того, что враг непременно нанесет ракетный удар.

О возможной атаке сообщают также и российские военные блогеры. По данным аналитиков, они утверждают, что в ближайшие дни по Украине Россия осуществит массированную ракетную атаку. Именно поэтому враг подготовил как морскую, так и авиационную группировку.

Но в Институте обратили внимание на один момент. Предыдущие ракетные удары лишь усилили деградацию российского ракетного арсенала. Не исключено, что на этот раз враг будет поддерживать темпы атак, но не будет усиливать их.

Каковы бы ни были предположения аналитиков, реальная угроза сохраняется. Мы призываем не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как только раздаются сирены – немедленно переходите в укрытие.

Угроза ракетных ударов очень высока

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, какой может быть следующая атака противника. По его словам, россияне могут выпустить еще около 100 ракет, чтобы нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Украины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, у России все еще остается очень много ракет. Но не настолько, чтобы она могла позволить себе и массированные ракетные удары, и ежедневные атаки по Украине. Он подчеркнул, что разница между поставками и использованием ракет постоянно растет. Так что уровень насыщенности снарядами у врага приближается к минимуму.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что массированные ракетные удары россияне могут наносить еженедельно. После каждой они проводят анализ, а также подводят итоги. Это позволяет им определять следующие цели.

Накануне Алексей Резников отметил, что россияне нанесли 16 тысяч ракетных ударов по Украине. Из них на гражданские объекты пришлось 97% атак. Это еще раз доказывает тот факт, что враг воюет с мирным населением, терроризируя его каждый день.

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