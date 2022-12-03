У Зеленского заявили о новой тактике ракетных атак со стороны России: когда ждать нового удара

Со дня на день украинцы ждут очередного массированного ракетного удара. Как отметили в Офисе Президента, враг несколько изменил свою стратегию. Рассказываем, когда ждать новой атаки.

В разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной советник главы ОП Михаил Подоляк озвучил новую тактику врага. Он рассказал, когда следует ожидать следующего массированного ракетного удара.

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Хотят осуществить "людоедские" планы

Подоляк отметил, что россияне не наносят ракетные удары сейчас вполне сознательно. По его мнению, враг ждет, когда в Украине похолодает. К примеру, температура за окном опустится до -10 градусов.

Мне кажется, что сейчас тактика России несколько изменилась: они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась там до 8 – 10 градусов мороза. И вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине,

– заметил Подоляк.

Соответствующая тактика, по словам советника главы ОП, – "совершенно людоедская". Он подчеркнул, что враг ожидает возможности "максимально жестко заморозить". Не исключено, что на этот раз основной удар придется именно на отопление, а не на энергетику.

Какими могут быть следующие атаки