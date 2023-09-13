Инфраструктура мобилизации отсутствует: решится ли Путин на рискованный шаг до выборов 2024 года

В России в ближайшее время может начаться массовая принудительная мобилизация. В стране-агрессоре в ряды армии могут призвать от 400 до 700 тысяч человек.

Однако российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сообщил 24 Каналу, что сегодня в России уже идет ползучая мобилизация. Сейчас россиян забирают и отправляют на фронт и будут это делать дальше.

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Большая проблема для Путина

Он подчеркнул, что осенью в России предположительно будет попытка мобилизовать несколько сотен человек.

Однако, по словам оппозиционного журналиста, это будет попытка, а не реальность. И проблема не в том, что Владимир Путин опасается, что мобилизация может повлиять на результаты президентских выборов, которые в России должны состояться в следующем году. Это связано с возможностями самой мобилизации.

Вероятно у Путина имеются опасения, что массовая мобилизация в России может повлиять на итоги голосования на выборах президента. Они должны пройти 17 марта 2024 года. Однако скорее всего, "выборов" не будет, а состоится ритуальное мероприятие вроде того, которое прошло в Северной Корее в 2019 году и называлось "выборы в парламент". Явка на этих выборах была 99,99%. И нечто подобное может произойти в России в следующем году.

"Я сомневаюсь, что удастся мобилизовать 700 тысяч или даже 500 тысяч. Ведь трудно будет найти, "отловить" и зафиксировать такое количество людей. Во время прошлой мобилизации российские власти удалось призвать 300 тысяч человек, но при этом 1 миллион – бежал из страны", – заметил Яковенко.

Ведь у россиян нет мотивации воевать. Разве что за деньги – 200 тысяч рублей. Но эта сумма может быть солидной только для людей из депрессивных регионов России, где вся семья живет на бабушкину пенсию в 10 тысяч рублей.

Российский оппозиционный журналист предположил, начнется ли в России массовая мобилизация: смотрите видео

Однако главная причина невозможности мобилизовать столь большое количество людей в том, что в России отсутствует соответствующая инфраструктура. Даже если удастся "поймать" такое количество людей, транспортировать и одеть в военную форму, это еще не солдаты. Они станут ими, когда этих мобилизованных хоть как-то обучат, проведут с ними первоначальное боевое слаживание и предоставят им сержантов и офицеров.

– заметил журналист.

А именно это есть большая проблема для Путина. Ведь в первые дни полномасштабного вторжения была ликвидирована профессиональная российская группировка, которая была сконцентрирована у границ Украины. И за полтора года сформировать новую группировку очень сложно.

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