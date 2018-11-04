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      Массовое убийство в колледже в Керчи: в сети появились жуткие переписки стрелка

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      В сети появились жуткие переписки стрелка, который устроил массовое убийство в Керчи
      В сети появились жуткие переписки стрелка, который устроил массовое убийство в Керчи / Фото из открытых источников

      Пользователи социальных сетей утверждают, что нашли фейковый аккаунт Владислава Рослякова, который устроил смертельную стрельбу и взрывы в колледже в оккупированной Керчи. Стрелец якобы писал знакомым о том, что владеет оружием и хочет умереть.

      Личную переписку Рослякова опубликовали в интернет-сообществе 2ch.

      Читайте также: Массовая бойня в колледже Керчи: оккупанты цинично отказались платить компенсацию пострадавшей

      Так, в Telegram-канале сообщества пользователи отмечают, что удалось взломать фейковый аккаунт Рослякова. Он как бы использовал вымышленное имя "Анатолий Смирнов".

      На опубликованных фотографиях переписки видно, что "Смирнов" рассказывает знакомым девушкам о своей страсти к стрельбе. В частности, он признается, что иногда стреляет "по животным и людям". Кроме того, парень говорит, что у него не было друзей.

      Он также намекает на мысли о самоубийстве и обещает устроить себе "отличный выпускной".

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі
      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако вскоре переквалифицировали его в массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом расстреле в Керчи:

      массовая бойня в колледже керчий: хроника последних событий
       
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      Теги: Новости Украины Жертвы Взрыв Аннексия Крыма Теракт в колледже в Керчи Керчь
      Источник: 24 Канал
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