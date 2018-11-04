Массовое убийство в колледже в Керчи: в сети появились жуткие переписки стрелка

Пользователи социальных сетей утверждают, что нашли фейковый аккаунт Владислава Рослякова, который устроил смертельную стрельбу и взрывы в колледже в оккупированной Керчи. Стрелец якобы писал знакомым о том, что владеет оружием и хочет умереть.

Личную переписку Рослякова опубликовали в интернет-сообществе 2ch.

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Так, в Telegram-канале сообщества пользователи отмечают, что удалось взломать фейковый аккаунт Рослякова. Он как бы использовал вымышленное имя "Анатолий Смирнов".

На опубликованных фотографиях переписки видно, что "Смирнов" рассказывает знакомым девушкам о своей страсти к стрельбе. В частности, он признается, что иногда стреляет "по животным и людям". Кроме того, парень говорит, что у него не было друзей.

Он также намекает на мысли о самоубийстве и обещает устроить себе "отличный выпускной".











Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако вскоре переквалифицировали его в массовое убийство.

Смотрите видео о массовом расстреле в Керчи: