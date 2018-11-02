Массовая бойня в колледже Керчи: оккупанты цинично отказались платить компенсацию пострадавшей

Российские оккупанты в Крыму отказались платить компенсацию пострадавшей в массовой бойни в политехническом колледже Керчи студентке Натали Калиниченко. Девушке в результате взрыва бомбы оторвало ступню, на данный момент она находится в больнице Москвы.

О невыплате обещанной компенсации заявил отец пострадавшей Юрий Калиниченко, передает "Радио Свобода".

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По его словам, семья не получила от российских властей обещанных 500 тысяч рублей компенсации. Более того, на встрече с жителями Керчи глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, объясняя, почему семья Калиниченко не получила средств, назвал ее "неблагополучной" и сказал, что "денег приказано не давать".

16-летняя студентка колледжа Наталья Калиниченко оказалась в самом эпицентре взрыва.

Девушка получила тяжелые травмы, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а в необходимых для этого средств у семьи нет.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи молодой человек устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако позже переквалифицировали его в массовое убийство.

Смотрите видео о массовом расстреле в Керчи: