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      Массовая бойня в колледже Керчи: оккупанты цинично отказались платить компенсацию пострадавшей

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      Массовая бойня в колледже Керчи
      Массовая бойня в колледже Керчи / Фото из открытых источников

      Российские оккупанты в Крыму отказались платить компенсацию пострадавшей в массовой бойни в политехническом колледже Керчи студентке Натали Калиниченко. Девушке в результате взрыва бомбы оторвало ступню, на данный момент она находится в больнице Москвы.

      О невыплате обещанной компенсации заявил отец пострадавшей Юрий Калиниченко, передает "Радио Свобода".

      Читайте также: Массовое убийство в колледже в Керчи: появилась новая информация о пострадавших

      По его словам, семья не получила от российских властей обещанных 500 тысяч рублей компенсации. Более того, на встрече с жителями Керчи глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, объясняя, почему семья Калиниченко не получила средств, назвал ее "неблагополучной" и сказал, что "денег приказано не давать".

      16-летняя студентка колледжа Наталья Калиниченко оказалась в самом эпицентре взрыва.

      Девушка получила тяжелые травмы, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а в необходимых для этого средств у семьи нет.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи молодой человек устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако позже переквалифицировали его в массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом расстреле в Керчи:

      МАССОВАЯ БОЙНЯ В КОЛЛЕДЖЕ КЕРЧИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Керчь Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
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