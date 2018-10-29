23:45
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, сегодня
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Массовое убийство в колледже в Керчи: появилась новая информация о пострадавших

      401 Читати новину українською
      Из больниц выписали четверых пострадавших во время смертельной стрельбы в Керчи
      Из больниц выписали четверых пострадавших во время смертельной стрельбы в Керчи / Фото из открытых источников

      Четырех студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где прогремели взрывы и произошла смертельная стрельба, 29 октября выписали из больницы.

      Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ.

      Читайте также: Парень, который выжил в перестрелке в США, дал советы студентам Керчи

      Известно, что двое из выписанных пациентов – несовершеннолетние.

      Сегодня из Керченского детской больницы выписали двух девушек 15 и 17 лет. С 6-й городской больницы Симферополя также сегодня выписали двух девушек 18 и 28 лет,
      – сообщили в российском Минздраве оккупированного полуострова.

      До сих пор на стационарном лечении в медицинских учреждениях Крыма остается 21 человек.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      СТРЕЛЬБА И ВЗРЫВЫ В ОККУПИРОВАННОЙ КЕРЧИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      •  

      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Керчь Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук