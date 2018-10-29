Массовое убийство в колледже в Керчи: появилась новая информация о пострадавших
Четырех студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, где прогремели взрывы и произошла смертельная стрельба, 29 октября выписали из больницы.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ.
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Известно, что двое из выписанных пациентов – несовершеннолетние.
Сегодня из Керченского детской больницы выписали двух девушек 15 и 17 лет. С 6-й городской больницы Симферополя также сегодня выписали двух девушек 18 и 28 лет,
– сообщили в российском Минздраве оккупированного полуострова.
До сих пор на стационарном лечении в медицинских учреждениях Крыма остается 21 человек.
Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.
Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.
СТРЕЛЬБА И ВЗРЫВЫ В ОККУПИРОВАННОЙ КЕРЧИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ