Масове вбивство у коледжі в Керчі: з'явилась нова інформація про постраждалих

Чотирьох студентів політехнічного коледжу в окупованій Керчі, де прогриміли вибухи та сталася смертельна стрілянина, 29 жовтня виписали із лікарень.

Про це інформує "Радіо Свобода" із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Відомо, що двоє із виписаних пацієнтів, – неповнолітні.

Сьогодні з Керченської дитячої лікарні виписали двох дівчат віком 15 та 17 років. Із 6-ї міської лікарні Сімферополя також сьогодні виписали двох дівчат віком 18 та 28 років,

– повідомили у російському МОЗ окупованого півострова.

Досі на стаціонарному лікування в медичних установах Криму залишається 21 людина.

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.