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      Масове вбивство у коледжі в Керчі: з'явилась нова інформація про постраждалих

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      Із лікарень виписали чотирьох постраждалих під час смертельної стрілянини у Керчі
      Із лікарень виписали чотирьох постраждалих під час смертельної стрілянини у Керчі / Фото з відкритих джерел

      Чотирьох студентів політехнічного коледжу в окупованій Керчі, де прогриміли вибухи та сталася смертельна стрілянина, 29 жовтня виписали із лікарень.

      Про це інформує "Радіо Свобода" із посиланням на місцеві ЗМІ.

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      Відомо, що двоє із виписаних пацієнтів, – неповнолітні.

      Сьогодні з Керченської дитячої лікарні виписали двох дівчат віком 15 та 17 років. Із 6-ї міської лікарні Сімферополя також сьогодні виписали двох дівчат віком 18 та 28 років,
      – повідомили у російському МОЗ окупованого півострова.

      Досі на стаціонарному лікування в медичних установах Криму залишається 21 людина.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      стрілянина та вибухи в окупованій керчі: хроніка подій

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Теракт в коледжі у Керчі Керч
      Джерело: 24 Канал
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