Хлопець, який вижив у стрілянині в США, дав поради студентам Керчі

Остін Юбенкс, який вижив у масовому розстрілі в американській школі "Колумбайн", дав поради постраждалим у нападі в коледжі Керчі.

Про це пише "МБХ медиа".

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Після трегедії Остін почав професійно допомагати людям пережити психологічні травми, а також боротися з наркотичною залежністю.

Перша порада – це вилікувати емоційний біль і травму: вам потрібно знайти в собі сили, аби просто терпіти цей біль доти, доки вам не стане краще. Друга порада – не можна уникати людського контакту. Повноцінне спілкування з іншими людьми виліковує емоціональний біль. В моєму випадку я обрав не повертатися до школи на наступний рік, навчався вдома з репетитором. Через це я втратив більшу частину колективного зцілення, через яке пройшли мої однокласники,

– розповів Юбенкс.

Він розповів, що між розстрілом людей у "Колумбайні" та убивством в Керчі є щось спільне.

"Я думаю, те, що трапилося у вас, це відображення соціологічного феномену, переломним моментом якого був "Колумбайн". Навколо нього з’явився певний культ послідовників, які відчувають хворе захоплення злодіями", – додав Юбенкс.

Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео

Нагадаємо, за офіційною версією росіян, 17 жовтня 18-річний студент Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, близько півсотні осіб опинилися на лікарняних ліжках.