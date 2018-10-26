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      Хлопець, який вижив у стрілянині в США, дав поради студентам Керчі

      1978 Читать новость на русском
      Стрілянина у Керчі
      Стрілянина у Керчі / kp.ua

      Остін Юбенкс, який вижив у масовому розстрілі в американській школі "Колумбайн", дав поради постраждалим у нападі в коледжі Керчі.

      Про це пише "МБХ медиа". 

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      Після трегедії Остін почав професійно допомагати людям пережити психологічні травми, а також боротися з наркотичною залежністю.

      Перша порада – це вилікувати емоційний біль і травму: вам потрібно знайти в собі сили, аби просто терпіти цей біль доти, доки вам не стане краще. Друга порада – не можна уникати людського контакту. Повноцінне спілкування з іншими людьми виліковує емоціональний біль. В моєму випадку я обрав не повертатися до школи на наступний рік, навчався вдома з репетитором. Через це я втратив більшу частину колективного зцілення, через яке пройшли мої однокласники,
      – розповів Юбенкс.

      Він розповів, що між розстрілом людей у "Колумбайні" та убивством в Керчі є щось спільне.

      "Я думаю, те, що трапилося у вас, це відображення соціологічного феномену, переломним моментом якого був "Колумбайн". Навколо нього з’явився певний культ послідовників, які відчувають хворе захоплення злодіями", – додав Юбенкс.

      Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео

      Нагадаємо, за офіційною версією росіян, 17 жовтня 18-річний студент Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, близько півсотні осіб опинилися на лікарняних ліжках.

      Теги: Новини США Новини України Новини Криму Теракт в коледжі у Керчі
      Джерело: 24 Канал
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