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      Парень, который выжил в перестрелке США, дал советы студентам Керчи

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      Стрельба в Керчи
      Стрельба в Керчи / kp.ua

      Остин Юбэнкс, который выжил в массовом расстреле в американской школе "Колумбайн", дал советы пострадавшим в нападении в колледже Керчи.

      Об этом пишет "МБХ медиа".

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      После трегедии Остин начал профессионально помогать людям пережить психологические травмы, а также бороться с наркотической зависимостью.

      Первый совет – это вылечить эмоциональную боль и травму: вам нужно найти в себе силы, чтобы просто терпеть эту боль до тех пор, пока вам не станет лучше. Второй совет – нельзя избегать человеческого контакта. Полноценное общение с другими людьми излечивает эмоциональную боль. В моем случае я выбрал не возвращаться в школу на следующий год, учился дома с репетитором. Из-за этого я потерял большую часть коллективного исцеления, через которое прошли мои одноклассники,
      – рассказал Юбэнкс.

      Он рассказал, что между расстрелом людей в "Колумбайне" и убийством в Керчи есть нечто общее.

      "Я думаю, то, что случилось у вас, это отражение социологического феномена, переломным моментом которого был "Колумбайн". Вокруг него появился определенный культ последователей, которые испытывают больной восторг злодеями", – добавил Юбэнкс.

      Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео

      Напомним, по официальной версии россиян, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал бомбу в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погибл 21 человек, около полусотни человек оказались на больничных койках.

      Теги: Новости США Новости Украины Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
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