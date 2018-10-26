Парень, который выжил в перестрелке США, дал советы студентам Керчи

Остин Юбэнкс, который выжил в массовом расстреле в американской школе "Колумбайн", дал советы пострадавшим в нападении в колледже Керчи.

Об этом пишет "МБХ медиа".

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После трегедии Остин начал профессионально помогать людям пережить психологические травмы, а также бороться с наркотической зависимостью.

Первый совет – это вылечить эмоциональную боль и травму: вам нужно найти в себе силы, чтобы просто терпеть эту боль до тех пор, пока вам не станет лучше. Второй совет – нельзя избегать человеческого контакта. Полноценное общение с другими людьми излечивает эмоциональную боль. В моем случае я выбрал не возвращаться в школу на следующий год, учился дома с репетитором. Из-за этого я потерял большую часть коллективного исцеления, через которое прошли мои одноклассники,

– рассказал Юбэнкс.

Он рассказал, что между расстрелом людей в "Колумбайне" и убийством в Керчи есть нечто общее.

"Я думаю, то, что случилось у вас, это отражение социологического феномена, переломным моментом которого был "Колумбайн". Вокруг него появился определенный культ последователей, которые испытывают больной восторг злодеями", – добавил Юбэнкс.

Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео

Напомним, по официальной версии россиян, 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков взорвал бомбу в своем учебном заведении и из автомата расстрелял людей. В результате массовой бойни погибл 21 человек, около полусотни человек оказались на больничных койках.