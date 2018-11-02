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      Масова бійня у коледжі Керчі: окупанти цинічно відмовилися платити компенсацію постраждалій

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      Масова бійня у коледжі Керчі
      Масова бійня у коледжі Керчі / Фото з вільних джерел

      Російські окупанти в Криму відмовилися платити компенсацію постраждалій у масовій бійні в політехнічному коледжі Керчі студентці Наталі Калініченко. Дівчині в результаті вибуху бомби відірвало ступню, наразі вона перебуває у лікарні Москви.

      Про невиплату обіцяної компенсації заявив батько потерпілої Юрій Калініченко, передає "Радіо Свобода".

      Читайте також: Масове вбивство у коледжі в Керчі: з'явилась нова інформація про постраждалих

      За його словами, сім'я не отримала від російкої влади обіцяних 500 тисяч рублів компенсації. Більше того, на зустрічі з жителями Керчі глава анексованого Криму Сергій Аксьонов, пояснюючи, чому сім'я Калиниченко не отримала коштів, назвав її "неблагополучною" і сказав, що "грошей наказано не давати".

      16-річна студентка коледжу Наталія Калініченко опинилася в самому епіцентрі вибуху.

      Дівчина отримала важкі травми, в результаті яких їй ампутували ступню. Зараз вона перебуває в одній із московських лікарень. Лікування, за словами її батька, триватиме ще півроку, а необхідних для цього коштів у сім'ї немає.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодомперекваліфікували її на масове вбивство.

      Дивіться відео про масовий розстріл у Керчі:

      Масова бійня в коледжі Керчі: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Теракт в коледжі у Керчі Керч Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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