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      Масова бійня у Керчі: в місті пропонують призначити пам'ятну дату для вшанування жертв

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      Коледж у Керчі, в якому сталася масова бійня
      Коледж у Керчі, в якому сталася масова бійня / Фото з вільних джерел

      В окупованій Росією Керчі обговорюють можливість "встановлення дня пам'яті жертв масового вбивства в Керчі 17 жовтня". Таку ініціативу окупанти розглянули напередодні.

      Про це інформують "Крим.Реалії".

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      Щорічно керчани в цей день зможуть вшанувати пам'ять невинних жертв страшної трагедії, яка шокувала місто,
      – йдеться у повідомленні російської адміністрації міста.

      Відомо, що у засіданні громадської ради міста прийняв участь і теперішній проросійський очільник Керчі Микола Гусаков.

      Щоправда офіційної заяви стосовно введення такого пам'ятного дня на сайті адміністрації Керчі наразі нема.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодомперекваліфікували її на масове вбивство.

      Дивіться відео про масовий розстріл у Керчі:

      Що відбувається в Керчі після масової бійні: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Теракт в коледжі у Керчі Керч
      Джерело: 24 Канал
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