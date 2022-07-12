Массовый ракетный удар по Николаеву: оккупанты обстреляли медучреждения, есть раненые

российские военные в очередной раз атаковали Николаев, обстреляв медицинские учреждения. В результате циничных ударов со стороны оккупантов есть раненые среди гражданского населения.

Число раненых возросло

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что утром 12 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу.

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По предварительной информации, известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома.

Глава Николаевской ОВА информирует, что в результате обстрелов 4 человека ранены. Также, по его словам, предварительно из-за обстрела нет жертв.

Ракетный обстрел Николаева 12 июля / Фото ГСЧС

Впоследствии Виталий Ким опубликовал видео спасателей с места обстрела в Николаеве. Он обновил информацию о пострадавших. По состоянию на 9:49 известно о 12 раненых.

Последствия обстрела Николаева: видео​

Взрывы в Николаеве прогремели ночью

12 июля в 4:05 в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Буквально через несколько минут местные жители слышали мощные звуки взрывов.

Информацию о "прилетах" через 10 минут после объявления тревоги подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Какова ситуация в Николаеве

российские военные не прекращают обстреливать Николаев и Николаевскую область. Враг атаковал Николаев утром 11 июля, ударив по областному центру 6 ракетами. В результате обстрела один человек получил ранение.

Также оккупанты обстреливали Николаевскую область 10 июля. На рассвете захватчики осуществили массированный ракетный удар с использованием зенитно-ракетных систем С-300. Оккупанты стреляли из района Новой Каховки и ударили по железнодорожной инфраструктуре.

9 июля российские убийцы выпустили по Николаеву сразу шесть ракет С-300. К счастью, в результате обстрела никто не погиб.

В ОК "Юг" информировали, что рано утром 8 июля враг реактивной системой залпового огня "Смерч" ударил по производственной инфраструктуре Николаева. Снова оккупантами было использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким информировал, что по Николаеву работает дивизион С-300.

Утром 7 июля под огнем российских захватчиков, кроме Николаева, оказался и Очаков. По обоим городам россияне били с оккупированной территории Херсонской области. Оккупанты нанесли два удара, выпустив 12 крылатых ракет.

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