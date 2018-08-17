Матч "Зари" в чемпионате Украины перенесли из-за Лиги Европы

В расписании матчей УПЛ появились коррективы. В частности матч 7-го тура "Заря" – "Арсенал-Киев" перенесен из-за поединка луганчан в Лиге Европы.

Матч перенесен с субботы, 1 сентября, на воскресенье 2 сентября, сообщает официальный сайт лиги. При этом время начала поединка пока остается неизвестным.

Читайте также: Как "Заря" праздновала выход в плей-офф Лиги Европы: видео

Причиной переноса стало участие луганского клуба в раунде плей-офф Лиги Европы. 30 августа "Заря" будет проводить ответный матч на выезде. За выход в групповой этап "Заря" поспорит с немецким "Лейпцигом". Первый матч состоится 23 августа.

Напомним, подопечные Юрия Вернидуба на выезде сыграли вничью со счетом 2:2, а первый матч завершился со счетом 1:1. Благодаря двум голам на выезде в финальный раунд прошел именно украинский клуб.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24