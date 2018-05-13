Материнство – це не завжди легко і весело: постродова депресія

Материнство – чудовий і природній процес. Та часто його подають у рожевих тонах, забуваючи про складнощі. До Дня матері розбираємося, що таке постродовий синдром та депресія, наскільки це небезпечно та як допомогти мамі.

Постродовий синдром і депресія

Постродовий синдром і депресія – дві небезпеки, які підстерігають новоспечену маму. Однак, це два різних явища і їх варто розмежовувати.

Читайте також: Хронічна втома: що це та як вберегтися

Післяродовий синдром – переважно явище короткотривале. Виникає він через збої у гормональній системі після вагітності і пологів. Цілком імовірно, що все мине само собою. Однак, якщо є обтяжуючі обставини ззовні, проблема може перерости у депресію. А тут без допомоги спеціалістів і медикаментів вже не обійтися. Тож варто вжити заходів, як тільки жінка відчує перші ознаки.

Післяродову депресію переживають приблизно 10-15% матерів. Серед жінок, які мали депресію до вагітності, цей показник вищий: 30-35%.



Особливо важко, якщо у жінки був депресивний настрій до вагітності

Яка причина постродової депресії

Раніше вважалося, що винуватцем такого стану є високий після пологів рівень естрогену. Однак, сучасні медики схиляються до думки, що причина – у біохімічних змінах в організмі жінки під час вагітності, а потім пологів. Ані сама жінка, ані люди, які її оточують, не в стані впливати на цей фактор.

Однак пригнічений настрій виникає й через інші фактори. Коли біохімічні фактори та соціальні накладаються, новоспечена мама може переживати справжню депресію.

Читайте також: Чи існує життя після народження дитини?

Фактори, які можуть погіршити стан:

відсутність допомоги

сильна втома

фізіологічні ускладнення після пологів

неготовність до ролі матері

соціальна ізоляція

То як відрізнити постродовий синдром від депресії? За головними симптомами.

Ознаки постродового синдрому:

роздратованість

різкі і часті перепади настрою

сльози, часто без помітних причин

швидка втомлюваність

порушення апетиту

легка апатія

Цей стан небезпечний тим, що без вчасного втручання може перерости у справжню депресію.

Ознаки постродової депресії:

відчуття безнадії

дуже швидка втомлюваність

негативне сприйняття усього, що відбувається навколо

порушення сну

роздратування через плач немовляти

сильна апатія

відсутність сексуального потягу

Отже, постродовий синдром і депресія зумовлюються двома основними чинниками: біохімічним та соціальним. Саме на другий має вплив як новоспечена мама, так і її оточення.

Читайте також: 6 міфів про грудне вигодовування

Як допомогти

Як ми вже говорили вище, на біохімічний стан організму жінки після пологів вплинути важко. Тож треба вирішити другий фактор.

До батьківства треба підходити з розумом. Партнерам варто обговорити усі деталі побуту ще до народження дитини. Ідеально пройти курси для батьків. На якісних заняттях батькам пояснять усі фізіологічні моменти, підкажуть як правильно доглядати за немовлям та як мамі відновитися після пологів.



Курси для батьків партнери мають пройти вдвох

Одним із секретів виходу жінки з негативного психологічного стану після пологів є правильна організація побуту. Варто ще під час вагітності чітко розділити домашні обов’язки. Те, що жінка перебуває вдома з немовлям, не означає, що на неї можна скидати усі домашні обов’язки. Організація побуту, приготування їжі, прибирання – відповідальність обох партнерів. Це варто чітко проговорити і усвідомлювати.



Догляд за дитиною: повноцінна робота

Материнство огорнуте міфами. З дитинства нас вчать, що немовлятко має бути вдома. Новоспечена мама має відмовитися від активного життя, забути про мандри і зустрічі з друзями. Однак користі від такої ізоляції не буде нікому.

Читайте також: Чому мама має любити себе

Мама з немовлям може цілком спокійно вести активне життя. На допомогу прийде слінг, а з часу самостійного сидіння – ергорюкзак. З ними мама може цілком спокійно пересуватися містом. Іншим вірним помічником активного життя стане грудне годування. Будь-де мама зможе погодувати дитину ідеальною для неї їжею, без жодних затрат часу, грошей і т.д.



Мандри не шкодять дітям

Мандрувати з дітьми можна одразу ж після народження. Більше того, чим менша дитина, тим легше з нею впоратися в дорозі. Єдине, що варто пам’ятати: дітям потрібна адаптація, тож зміна клімату має тривати не менше 3 тижнів.

Читайте також: Чи варто мандрувати з немовлятами

Новоспеченій мамі необхідно навести лад у стосунках з парнером. Після пологів у стосунках часто спостерігаються проблеми. Жінці варто бути чесною, говорити з чоловіком напряму про переживання і потреби. А чоловік мусить пам’ятати, що відповідальність за дитину лежить порівну на обох батьках. Догляд за дитиною – це не допомога жінці, а прямий його обов’язок.

Парі варто бувати удвох без дитини. Дві години в кінотеатрі чи кафе кілька разів на місяць можуть суттєво покращити стан психічного здоров’я жінки. Новоспеченим мамам просто необхідно просити про допомогу з дитиною у друзів та рідних. Не зайвим буде мати на підхваті няню, яка зможе підстрахувати з дитиною хоч на кілька годин.

Також мамі просто необхідно мати час на себе. Психологи радять виділяти чітку годину, коли жінка може займатися виключно тим, чим хоче: полежати у ванній, піти в тренажерний зал, зустрітися з друзями чи просто нічого не робити.

Важливу роль відіграє збалансоване харчування та фізична активність. Їжа і спосіб життя дуже впливають на наш настрій. Тож новоспечена мама має харчуватися різноманітною, поживною і смачною їжею. Забудьте про міфічні дієти для годуючих мам, це давно пережиток радянських часів. Щодо фізичної активності, то перші 40 днів після пологів треба бути дуже обережною. Після цього періоду варто пройти обстеження у лікаря і можна приступати до легких тренувань. Це можуть бути піші прогулянки, танці, басейн чи будь-яка інша активність, яка вам подобається.

З постродовою депресією усе серйозніше. Тут без допомоги лікаря не обійтися. Кваліфікований психолог призначить комплексне лікування: з вправами, медикаментами і реабілітацією. Однак усі вищезазначені пункти теж необхідні для подолання недуги.

Отже, що потрібно новоспеченій мамі, аби не впасти в депресію:

адекватний розподіл домашніх обов’язків

активне соціальне життя

час на себе

нормальні стосунки з партнером

збалансоване харчування

фізична активність.

Редакція 24 Каналу вітає усіх з Днем матері. Не забувайте любити себе, адже материнство – це лише один аспект вашого життя, який не має поглинути всі інші.