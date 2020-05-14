Медиаменеджер Медведчука хочет создать еще один телеканал: что известно

Телепродюсер Алексей Семенов намерен создать в Киеве региональный телеканал Kyiv.Live. Сам медиаменеджер сейчас возглавляет медиахолдинг Тараса Козака "Новости", а новый канал планирует создавать за деньги другого депутата от ОПЗЖ Вадима Столара.

Телеканал планируют открыть за несколько месяцев до местных выборов, которые пройдут в октябре, сообщает "Новое время".

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Сам Алексей Семенов объяснил, что сейчас телеканал находится на стадии переоформления. Как только все завершится, инвестор объявит о его старте.

Инвестором здесь выступает нардеп и глава киевской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар. В комментарии "Детектор.медиа" он уже подтвердил эту информацию.

Да, это правда. Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян. Потому что, к сожалению, в столице уже много лет нет ТВ, которое бы освещало актуальные для ее жителей проблемы,

– объяснил Столар.

Собственно идею сети мощных региональных каналов давно проталкивает и сам медиаменеджер Алексей Семенов. С этой же идеей он возглавлял медиахолдинг "Новости".

Тогда планировалось, что телеканал "112-Украина" будет работать в Киеве и ориентироваться на всеукраинскую аудиторию, NewsOne – в Мариуполе на восток страны, а ZIK – во Львове на Запад. Правда, редакцию ZIKа почти сразу и почти полностью из Львова забрали.

Семенов тогда такую ​​идею объяснял тем, что в условиях децентрализации в регионах, особенно в крупных городах, будут большие деньги, поэтому "медиа должны составить конкуренцию местной власти".

Что известно об Алексее Семенове?Ранее он был генеральным продюсером телеканала "Прямой", который через третьих людей принадлежит пятому президенту Петру Порошенко.



Впрочем, в 2018 году он начал работать на телеканалах News One и "112-Украина", а в 2019 году после продажи ZIKа Семенов возглавил весь медиахолдинг "Новости", принадлежащий Тарасу Козаку – фактически, Виктору Медведчуку.



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