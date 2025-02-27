Сколько военнообязанных должны пройти повторно ВЛК: ответ Генштаба

Верховная Рада продлила срок медосмотров для военнообязанных до 5 июня 2025 года. Граждане должны обратиться в органы или через электронный кабинет для направления на комиссию.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. 12 февраля 2025 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины, который вносит изменения в законодательство и продлевает срок для повторного медицинского осмотра граждан, признанных "ограниченно пригодными к военной службе".

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Верховная Рада изменила срок медосмотров для военнообязанных

Теперь этот срок продлен до 5 июня 2025 года.

Согласно новым требованиям, военнообязанные должны самостоятельно обратиться в территориальные центры комплектования, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки или через электронный кабинет призывника и военнообязанного получения направления военно-врачебную комиссию.

Это часть мобилизационных мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего медицинского осмотра всех лиц, подлежащих службе в Вооруженных силах Украины.

Цифровизация процесса прохождения медосмотров, в частности через мобильное приложение Резерв+, позволяет значительно облегчить и ускорить процедуру для военнообязанных.

Это важный шаг в рамках мобилизационной подготовки страны, что позволяет гражданам подавать заявления и получать направление на медицинское освидетельствование без необходимости личного посещения органов.

Согласно данным Единого государственного реестра призывников, на сегодняшний день более 1,5 миллионов человек нуждаются в повторном медицинском осмотре в рамках мобилизации.

Это важный этап для обеспечения здоровья военнообязанных и их готовности к службе в случае необходимости. Продление срока медосмотров также подчеркивает важность поддержки мобилизационной готовности и обороноспособности Украины в условиях продолжительной войны.