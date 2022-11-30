В Хорватии обыскали яхту Медведчука и его жены, – СМИ

В Хорватии агенты Федерального бюро расследования США провели обыск на 92-метровой яхте "Royal Romance". Она принадлежит украинскому народному депутату-предателю Виктору Медведчуку и его супруге Оксане Марченко.

В Хорватии ФБР обыскали яхту Медведчука и Марченко

92-метровое судно пришвартовано в Трогире. Ордер на обыск был выдан 15 ноября по запросу Министерства юстиции США. В нем указаны имена Медведчука и его супруги. Так, обыск был проведен 10 дней назад.

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По словам судьи и представителя окружного суда Сплита Динко Мешина, обыск судна прошел по инициативе властей Соединенных Штатов. В издании отмечают, что процедура прошла в условиях секретности, в связи с этим судья не предоставил журналистам более подробную информацию.

Против политика и его супруги Вашингтон возбудил уголовные дела за нарушение федеральных законов, в частности, их обвиняют в отмывании денег.

Дело Медведчука: что известно

, 5-палубная яхта "Royal Romance" построена судостроительной компанией "Feadship", Виктор Медведчук получил ее в июле 2015 года. В марте 2021 года яхта "Royal Romance", которой владела семья народного депутата от ОПЗЖ, сменила владельца во избежание украинских санкций. С конца сентября 2021 года эта яхта была пришвартована в порту Риека (Хорватия).

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