В Хорватии обыскали яхту Медведчука и его жены, – СМИ
Источник:Jutarnji List
В Хорватии агенты Федерального бюро расследования США провели обыск на 92-метровой яхте "Royal Romance". Она принадлежит украинскому народному депутату-предателю Виктору Медведчуку и его супруге Оксане Марченко.
В Хорватии ФБР обыскали яхту Медведчука и Марченко
92-метровое судно пришвартовано в Трогире. Ордер на обыск был выдан 15 ноября по запросу Министерства юстиции США. В нем указаны имена Медведчука и его супруги. Так, обыск был проведен 10 дней назад.
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По словам судьи и представителя окружного суда Сплита Динко Мешина, обыск судна прошел по инициативе властей Соединенных Штатов. В издании отмечают, что процедура прошла в условиях секретности, в связи с этим судья не предоставил журналистам более подробную информацию.
Против политика и его супруги Вашингтон возбудил уголовные дела за нарушение федеральных законов, в частности, их обвиняют в отмывании денег.Напомним, 5-палубная яхта "Royal Romance" построена судостроительной компанией "Feadship", Виктор Медведчук получил ее в июле 2015 года. В марте 2021 года яхта "Royal Romance", которой владела семья народного депутата от ОПЗЖ, сменила владельца во избежание украинских санкций. С конца сентября 2021 года эта яхта была пришвартована в порту Риека (Хорватия).
Дело Медведчука: что известно
- Эксгенпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. Речь шла о возможном совершении госизмены и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.
- После этого Медведчука впервые взяли под домашний арест.
- После 24 февраля Медведчук скрылся из своего имения. Но 12 апреля его задержали и заключили под стражу.
- 21 сентября прошел наибольший обмен пленными между Украиной и Россией. Наша страна передала России 55 захватчиков и Медведчука.
- Путин обменял едва ли не самых заклятых врагов России, которых они хотели судить, пытать и казнить, на Медведчука и в то же время объявил мобилизацию. Этим он продемонстрировал, что будет спасать тех, кто приближен к власти, например своего кума, а всех остальных – обычных россиян – отправит умирать на войну.
- В то же время, стало известно, что переданного России кума Путина продолжат судить в Украине. Процесс будет осуществляться по заочной процедуре – in absentia.
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