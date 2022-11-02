Перебор кокса из Венесуэлы, – Арестович прошелся по последнему заявлению Медведева

Дмитрий Медведев в очередной раз сделал абсурдное заявление. Понимая, что Россия проигрывает на поле боя, он решил пригрозить ядерной войной в случае победы Украины.

Об этом сказал советник Офиса Президента Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. Он сыронизировал, что у Медведева реально очень крутая логика.

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Почему Медведев делает такие заявления

Арестович отметил, что делать подобные заявления, которые озвучивает Медведев, можно только делать под влиянием каких-либо веществ.

Это личность, у которой перебор венесуэльского кокса явно идет,

– сказал советник ОПУ.

Он заявил, что после войны стоит издать томик выдумок Медведева, потому что они того достойны.

Арестович прокомментировал последнее заявление Медведева: смотрите видео

Что с логикой Медведева

Арестович зиронизировал, что Медведев великий человек и у него реально очень крутая логика.

Смотри, идеальная логика какая – мы начали войну и вы должны дать завершить ее победным путем, не сопротивляйтесь, потому что в иначе получается, что вы хотите войны,

– прокомментировал советник ОПУ слова Медведева.

По его мнению, Медведеву еще предстоит выписать премию, то есть дать еще 50 граммов порошка.

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