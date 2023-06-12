Пьяные фантазии: политолог объяснил, зачем Медведев позорится своими заявлениями

Дмитрий Медведев решил "отпраздновать" так называемый день России. Он опубликовал фото Майдана Незалежности в Киеве и пририсовал на нем российский "аквафреш". Однако его позорные фантазии никогда не сбудутся, ведь оккупанты уже упустили свой шанс "взять Киев за 3 дня".

Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что у Медведева нет другого способа, как продемонстрировать "величие России", ведь она не может похвастаться достижениями и успехами ни на фронте, ни в экономике. России нечего праздновать. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Из одного запоя в другой

Медведев, который является заместителем председателя Совбеза России, сейчас играет роль придворного клоуна. Его посты в пабликах редактируются в Кремле, а агрессивный стиль его публикаций с угрозами и обвинениями копирует риторику Владимира Жириновского.

"А сам Медведев из одного запоя переходит в другой, и сегодня его не воспринимают всерьез даже в России. Над ним смеются даже в "партии войны", на которую он работает. Поэтому для него нашли нишу, где он может реализоваться. Это ниша его пьяных фантазий", – заметил политолог.

Трезвые оценки

Однако его заявления не имеют ничего общего с реальностью. Ведь настоящую ситуацию освещают россияне, воюющие в Украине, как Евгений Пригожин, или люди, которые знают ситуацию в Украине и одновременно ненавидят нашу страну, как Константин Затулин.

Это два разных персонажа, но они оба признали провал так называемой "СВО". А Пригожин даже дифирамбы пел ВСУ. А также он признал, что ни одна из целей "СВО" не достигнута,

– подчеркнул Фесенко.

В то же время Затулин, работавший с 90-х годов над отсоединением Крыма от Украины, пошел дальше. Он признал, что после окончания "СВО" власть в Киеве не изменится на тк, что понравится России.

"Это более трезвые оценки в отличие от "фантазий" запойного пьяницы Медведева", - подчеркнул политолог.

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Заигрывает с "партией войны"

Однако публичную риторику Медведева стоит воспринимать в контексте внутриполитических процессов в российской власти. Там идет "кастинг" на роль наследника Путина. Правда Медведев уже давно не в его фаворитах, но он, наверное, еще надеется вернуться на президентский "трон".

Кроме того, он заигрывает с "партией войны", но "генералы в погонах" не воспринимают его всерьез.

У "партии войны" сейчас новые кумиры, в частности, грубый Пригожин. Он создает образ подлинного "русского мужика", у которого через слово мат. К тому же он воюет в отличие от Медведева.

"Кремлю интересно использовать Медведева только в пропагандистских целях", - отметил Владимир Фесенко.

Как Данилов ответил на позорный поступок Медведева

Секретарь СНБО Алексей Данилов оперативно отреагировал на провокационное сообщение экспрезидента России. Медведев не только разместил фото Майдана Незалежности, на котором российский триколор вместо флага Украины. Он еще и написал, что Майдан Незалежности вроде бы станет площадью России.

Данилов в ответ заявил в сообщении в своем паблике, что Россия является "временно существующим государством", написав его название и фамилию экспрезидента со строчной буквы. А еще он опубликовал изображение смирительной рубашки, намекая на психологические проблемы Медведева.

за свои заявления о том, что никаких целей "СВО" не достигнуто и что России не удастся победить Украину. Так в госдуме рассматривают возможность наказать его, забрав мандат.