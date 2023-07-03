Кризис стиля, – политолог объяснил возмутительные тезисы Медведева в новой статье

Дмитрий Медведев после продолжительной паузы написал не пост в соцсетях, как всегда, а целую статью. В публикации заместитель главы совбеза России в возмутительной манере изложил свое извращенное видение страны-агрессора в мире и геополитики.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что появление этой статьи Медведева не случайно и связано с определенными процессами, происходящими в российской власти в частности после неудачного мятежа Евгения Пригожина.

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Медведев написал статью, чтобы главным образом напомнить о себе. Причем формат и стиль публикации отличается от него обычных сообщений в соцсетях.

В последней статье он придерживается более серьезного стиля, приводит цитаты "классиков" и пытается бестолково сформулировать геополитические прогнозы. Однако о своих фирменных оскорблениях тоже не забывает.

Хочет выглядеть серьезным политиком

По мнению политолога, есть две причины появления этой "программной" статьи Медведева.

Во-первых, он переживает определенный кризис "стиля а-ля Жириновский", присущий Медведеву с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Над ним откровенно начали смеяться и прекратили воспринимать всерьез, поэтому Медведеву нужно было напомнить о себе как о весомой политической личности. И не только в России. Он наверняка хочет выглядеть серьезным политиком в глазах Запада и Китая.

– подчеркнул Фесенко.

Во-вторых, во время неудачного "переворота" Пригожина заместитель главы совбеза удивительным образом исчез. Выяснилось, что он сбежал на своем бизнес-джете в Оман. Говорили, что выбор страны был не случаен, ведь в гостиницах Омана можно заказывать алкоголь.

Сейчас в России продолжаются "разборки", кто где находился 24 июня. И на побег Медведева многие обратили внимание. Поэтому он должен продемонстрировать, что лоялен Путину и что он является российским государственным деятелем – заместителем председателя Совбеза,

– отметил политолог.

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Почувствовал смену конъюнктуры

Фесенко обратил внимание на некоторые положения статьи Медведева. В частности, он снова угрожал ядерным оружием Западу.

Однако в этой публикации он впервые заключает, что ядерная война, которая может произойти, будет "взаимным уничтожением". Наконец-то до него дошло, а возможно ему объяснили китайцы, к которым он прислушивается, что нельзя "играть" темой ядерной войны.

– отметил он.

Также Медведев затронул тему переговоров, хотя ранее декларировал, что якобы "Россия победит" в войне. Наверное, он почувствовал определенную смену конъюнктуры. Ведь после мятежа Пригожина тема переговоров стала актуальной для части российских элит. И Медведев это ретранслирует.

"При этом Медведев надувает щеки и предлагает какие-то глупости, вроде того, что Украина должна стать какой-то "санитарной зоной". Забудьте, ведь западные страны рассматривают вопросы гарантий безопасности для Украины, а именно усиление ее обороноспособности. И это будет одним из условий завершения войны", – подчеркнул Владимир Фесенко.

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