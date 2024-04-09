Если бы Кремль хотел доказать "украинский след", то не обвинял бы Запад. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, предположив, что такие потуги направлены на внутреннюю аудиторию России, стран Африки и Ближнего Востока.

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Кремль будет искать разные причины для каждой аудитории

По мнению Медведева, террористическая группировка ИГИЛ-К якобы была лишь информационным прикрытием для организаторов теракта и согласилась взять на себя ответственность только для того, чтобы пропиариться.

А на самом же деле в теракте в "Крокусе" будто виноваты президент Соединенных Штатов Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц.

Тизенгаузен предположил, что таким образом Кремль пытается "прокачать" российское общество, а также аудитории союзных государств России. В странах Африки и Ближнего Востока будут показывать якобы "зверство Запада". Транслировать обвинения с различными локальными особенностями.

На страны Африки – привязка к колониальности, что, мол, "Запад сеет хаос, подрывает людей, а Россия хорошее государство". На страны Ближнего Востока – будут искать другие геополитические особенности, через которые также будут пытаться повлиять на людей.

Обратите внимание! В Кремле разнятся мнения. Так, некоторые лица не оставляют попыток приплести к теракту Украину. Для этого Россия придумывает разные глупости. В частности, недавно там заявили якобы "нашли" в телефонах террористов фото с украинским флагом.

Кремль понемногу теряет мастерство в ИПСО

По словам политолога, Россия начинает отставать в информационной войне. Все, что связано с Кремлем, или пророссийские нарративы, или очень похожи на российские и те, кто их произносит, в частности в Европе, рассматриваются под увеличительным стеклом.

Недаром недавно в Чехии разоблачили компанию Voice of Europe s.r.o, которая распространяла пропагандистские нарративы и дезинформацию против Украины. А всем этим руководил Виктор Медведчук вместе с экс-генпродюсером запрещенного канала "112" Артемом Марчевским.

Согласно данным немецкого издания Spiegel, сайт Voice of Europe был промежуточным звеном финансирования кандидатов на выборы в Европарламент, которые были благосклонны к Москве. Речь идет о сотнях тысяч евро.

Деньги от российской сети получали политики из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии – как при личных встречах в Праге, так и переводами в криптовалюте. Среди них особое внимание привлекла ультраправая партия "Альтернатива для Германии".

Потом они вышли опровергнуть это в сети Х. Говорили "соросята", эти все клише. Такое ощущение, что писал старый ОПЗЖешник,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Чего хотел достичь Кремль терактом под Москвой