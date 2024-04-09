Якби Кремль хотів довести "український слід", то не звинувачував би Захід. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, припустивши, що такі потуги спрямовані на внутрішню аудиторію Росії, країн Африки та Близького Сходу.

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Кремль шукатиме різні причини для кожної аудиторії

На думку Мєдвєдєва, терористичне угруповання ІДІЛ-К нібито було лише інформаційним прикриттям для організаторів теракту і погодилося взяти на себе відповідальність тільки для того, щоб пропіаритися.

А насправді ж в теракті у "Крокусі" начебто винні президент Сполучених Штатів Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Тизенгаузен припустив, що у такий спосіб Кремль намагається "прокачати" російське суспільство, а також аудиторії союзних держав Росії. У країнах Африки та Близького Сходу будуть показувати буцім "звірство Заходу". Транслюватимуть звинувачення з різними локальними особливостями.

На країни Африки – прив'язка до колоніальності, що, мовляв, "Захід сіє хаос, підриває людей, а Росія добра держава". На країни Близького Сходу – шукатимуть інші геополітичні особливості, через які також намагатимуться вплинути на людей.

Зверніть увагу! У Кремлі різняться думки. Так, деякі особи не полишають спроб приплести до теракту Україну. Для цього Росія вигадує різні нісенітниці. Зокрема, нещодавно там заявили нібито "знайшли" у телефонах терористів фото з українським прапором.

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За словами політолога, Росія починає пасти задніх в інформаційній війні. Усе, що пов'язано з Кремлем, або проросійські наративи, або дуже схожі на російські й ті, хто їх вимовляє, зокрема у Європі, розглядаються під збільшуваним склом.

Недарма нещодавно у Чехії викрили компанію Voice of Europe s.r.o, яка поширювала пропагандистські наративи та дезінформацію проти України. А усім цим керував Віктор Медведчук разом із ексгенпродюсером забороненого каналу "112" Артемом Марчевським.

Згідно з даними німецького видання Spiegel, сайт Voice of Europe був проміжною ланкою фінансування кандидатів на вибори до Європарламенту, які були прихильними до Москви. Мовиться про сотні тисяч євро.

Гроші від російської мережі отримували політики з Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини – як при особистих зустрічах у Празі, так і переказами у криптовалюті. Серед них особливу увагу привернула ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини".

Потім вони вийшли спростувати це у мережі Х. Казали "соросята", ці всі кліше. Таке відчуття, що писав старий ОПЗЖешнік,

– сказав Борис Тизенгаузен.

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