Цели "СВО" снова изменились: какой бред наплел Медведев

Дмитрий Медведев в очередной раз пытался запугать Украину и наших партнеров. Он заявил, что разрешение наносить удары ракетами TAURUS по территории России взамен дает право оккупантам бить по Германии. А также фантазировал о территориях, которые страна-агрессор якобы захватит.

Такие заявления созданы для устрашения Запада. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что с Украиной эта "игра" не прошла еще в начале полномасштабного вторжения.

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Хотят создать информационное давление

По словам политолога, Медведев – это человек, который озвучивает тезисы, в которые верит, но не готов озвучить Владимир Путин, поэтому к ним нужно относиться серьезно. Россияне хорошо поняли такую игру: если Запад пугать, то он пугается. По этой же логике они хотели "взять Киев за 3 дня", но с Украиной "игра" с устрашением не сработала. Следовательно, последние заявления Медведева – давление на европейцев.

Оказывается давление на немцев, британцев, что якобы может быть третья мировая из-за того, что они помогают Украине. Этот тезис загоняют в информационное поле, затем его будут "подогревать" проплаченными "лидерами мыслей" для того, чтобы возникла прямая связь: помощь Украине означает третью мировую,

– рассказал Олег Лесной.

Следовательно, единственным выходом якобы станут переговоры, хотя понятно, что реальных сил и даже храбрости для такой "войны" у России нет. А во время переговоров страна-агрессор сможет одурачить, переиграть и получить то, что ей сейчас так необходимо – паузу.

"Эту паузу Путин сможет "продать" внутри (России – 23 Канал) как победу, потому что россияне живут в телевизоре. Если он скажет, что это пауза из-за того, что мы все захватили, наводим порядок, а потом пойдем дальше, то народ поверит, что такая победа", – отметил Лесной.

Политолог объяснил, что означают последние заявления Медведева: смотрите видео

Изменились ли цели так называемого "сво"

Медведев также принялся рассказывать, что Россия якобы захватит еще 5 украинских территорий. Но такие его слова, по мнению политолога, означают, что война будет продолжительной, и к этому Медведев готовит россиян.

Заявления Медведева имеют такую логику: мы готовы воевать долго, готовы пересидеть правительства в других государствах, а наша главная цель – уничтожить Украину. Это очень серьезные заявления, но есть ли у них на это возможности – большой вопрос,

– акцентировал политолог.

Также неизвестно, хватит ли у оккупантов ресурсов, если нам будет эффективно помогать Запад. Кроме того, такие сообщения должны быть сигналом для всех людей, которые говорят, что с Путиным можно договориться.

Устами Медведева они сказали, что хотят уничтожить Украину. Для нас это сигнал готовиться к серьезной войне, качественнее работать с партнерами для того, чтобы они также осознавали, что есть угроза и Россия не собирается отступать, несмотря на то, есть ли у нее силы,

– подчеркнул Лесной.

Так что врага нужно воспринимать серьезно, а получится ли у него реализовать свои цели – будет зависеть от нас и наших партнеров.

Заявления Медведева: что известно