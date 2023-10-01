Цели "СВО" снова изменились: какой бред наплел Медведев
Дмитрий Медведев в очередной раз пытался запугать Украину и наших партнеров. Он заявил, что разрешение наносить удары ракетами TAURUS по территории России взамен дает право оккупантам бить по Германии. А также фантазировал о территориях, которые страна-агрессор якобы захватит.
Такие заявления созданы для устрашения Запада. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что с Украиной эта "игра" не прошла еще в начале полномасштабного вторжения.
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Хотят создать информационное давление
По словам политолога, Медведев – это человек, который озвучивает тезисы, в которые верит, но не готов озвучить Владимир Путин, поэтому к ним нужно относиться серьезно. Россияне хорошо поняли такую игру: если Запад пугать, то он пугается. По этой же логике они хотели "взять Киев за 3 дня", но с Украиной "игра" с устрашением не сработала. Следовательно, последние заявления Медведева – давление на европейцев.
Оказывается давление на немцев, британцев, что якобы может быть третья мировая из-за того, что они помогают Украине. Этот тезис загоняют в информационное поле, затем его будут "подогревать" проплаченными "лидерами мыслей" для того, чтобы возникла прямая связь: помощь Украине означает третью мировую,
– рассказал Олег Лесной.
Следовательно, единственным выходом якобы станут переговоры, хотя понятно, что реальных сил и даже храбрости для такой "войны" у России нет. А во время переговоров страна-агрессор сможет одурачить, переиграть и получить то, что ей сейчас так необходимо – паузу.
"Эту паузу Путин сможет "продать" внутри (России – 23 Канал) как победу, потому что россияне живут в телевизоре. Если он скажет, что это пауза из-за того, что мы все захватили, наводим порядок, а потом пойдем дальше, то народ поверит, что такая победа", – отметил Лесной.
Политолог объяснил, что означают последние заявления Медведева: смотрите видео
Изменились ли цели так называемого "сво"
Медведев также принялся рассказывать, что Россия якобы захватит еще 5 украинских территорий. Но такие его слова, по мнению политолога, означают, что война будет продолжительной, и к этому Медведев готовит россиян.
Заявления Медведева имеют такую логику: мы готовы воевать долго, готовы пересидеть правительства в других государствах, а наша главная цель – уничтожить Украину. Это очень серьезные заявления, но есть ли у них на это возможности – большой вопрос,
– акцентировал политолог.
Также неизвестно, хватит ли у оккупантов ресурсов, если нам будет эффективно помогать Запад. Кроме того, такие сообщения должны быть сигналом для всех людей, которые говорят, что с Путиным можно договориться.
Устами Медведева они сказали, что хотят уничтожить Украину. Для нас это сигнал готовиться к серьезной войне, качественнее работать с партнерами для того, чтобы они также осознавали, что есть угроза и Россия не собирается отступать, несмотря на то, есть ли у нее силы,
– подчеркнул Лесной.
Так что врага нужно воспринимать серьезно, а получится ли у него реализовать свои цели – будет зависеть от нас и наших партнеров.
Заявления Медведева: что известно
- Дмитрий Медведев выложил абсурдное сообщение в соцсетях. Он назвал псевдовыборы на временно оккупированных территориях якобы "восстановлением исторической справедливости", а затем нахваливал захватчиков и врал о "единстве". Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк комментируя эти заявления, сказал, что захватчиков будет ждать юридическая ответственность и возможность написать тюремные мемуары в классическом стиле "нас не так поняли".
- Еще раньше одиозный политик возмущался, почему Украина подсчитывает сколько у государства-агрессора осталось разных видов вооружений. Он написал, что Россия не просто сама производит оружие, но и превышает "текущие потребности вооруженных сил". По всей вероятности, Медведев уже давно не получал актуальную информацию с фронта.
- Путинский прихвостень также жаловался на якобы "хамство и отвратительную самовлюбленность западных стран", а в ответ на санкции начал еще раз запугивать другие государства. Он пригрозил, что в какой-то момент террористы снова совершат атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Такие цинические заявления он озвучил накануне 11 сентября – в этот день в 2001 году мир наблюдал за ужасающими террористическими актами, в результате которых погибли почти 3000 человек.