Перечеркнул всю пропаганду одним сообщением: Медведев признал, что Россия хочет захватить всю Украину

Кремль потратил немало ресурсов на продвижение нарративов типа "братского народа", "защиты русскоязычных", "мирных переговоров" или "освобождения от нацистов". Однако Дмитрий Медведев откровенно признался, что это все ложь и Россия просто стремится завоевать всю Украину и поглотить ее.

Бывший президент России Дмитрий Медведев написал очередной пост с угрозами в своих соцсетях. Но на этот раз прихвостень Владимира Путина раскрыл истинные намерения России касательно Украины.

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Что сказал Медведев

"Запасной президент" России признался, что государство-террорист будет воевать с Украиной при любом ее политическом курсе и вопреки всем договоренностям. Медведев признал, что страна-агрессор просто хочет захватить всю Украину и уничтожить ее государственность. Более того, российский оккупант пригрозил нашей стране новыми войнами в будущем.

вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с "марионеточным киевским режимом"... Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет,

– заявил Медведев.

Он также пригрозил, что Россия снова нападет на наше государство, даже если Украина получит членство в НАТО. При этом Медведев признал, что жители Украины ненавидят россиян, их власть и Россию в целом.

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