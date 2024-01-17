Перечеркнул всю пропаганду одним сообщением: Медведев признал, что Россия хочет захватить всю Украину
Кремль потратил немало ресурсов на продвижение нарративов типа "братского народа", "защиты русскоязычных", "мирных переговоров" или "освобождения от нацистов". Однако Дмитрий Медведев откровенно признался, что это все ложь и Россия просто стремится завоевать всю Украину и поглотить ее.
Бывший президент России Дмитрий Медведев написал очередной пост с угрозами в своих соцсетях. Но на этот раз прихвостень Владимира Путина раскрыл истинные намерения России касательно Украины.
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Что сказал Медведев
"Запасной президент" России признался, что государство-террорист будет воевать с Украиной при любом ее политическом курсе и вопреки всем договоренностям. Медведев признал, что страна-агрессор просто хочет захватить всю Украину и уничтожить ее государственность. Более того, российский оккупант пригрозил нашей стране новыми войнами в будущем.
вероятность новой схватки будет сохраняться неопределённо долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с "марионеточным киевским режимом"... Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет,
– заявил Медведев.
Он также пригрозил, что Россия снова нападет на наше государство, даже если Украина получит членство в НАТО. При этом Медведев признал, что жители Украины ненавидят россиян, их власть и Россию в целом.
Другие одиозные заявления Медведева
- Недавно Медведеву не понравился визит британского премьер-министра Риши Сунака в столицу Украины. Он угрожал Великобритании войной.
- Ранее заместитель председателя совета безопасности России предлагал сажать и штрафовать украинцев за приготовление салата "Оливье" и "сельди под шубой". Соответствующее предложение Медведев опубликовал в канун рождественских праздников.
- Напомним, что экс-президент государства-террориста хотел "отдать" Германии часть чешской территории. Причиной стала позиция министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, выступившего за деоккупацию временно захваченного россиянами украинского Крыма.