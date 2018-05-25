Меган Маркл будет полгода изучать тонкости королевского статуса

Новоиспеченная жена принца Гарри Меган Маркл пройдет полугодовой учебный курс, чтобы полностью соответствовать новому статусу в королевской семье.

Специальным знаниям Меган Маркл будет учить советник королевы Елизаветы II – Саманта Коэн, которая в прошлом году собиралась покинуть свою должность в Букингемском дворце.

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Однако ее просили остаться на посту временного личного секретаря герцога и герцогини Сассекских в Кенсингтонском дворце. Саманта начала помогать Меган с момента помолвки с принцем Гарри, которые произошли еще в ноябре прошлого года.

Меган Маркл в статусе жены принца Гарри на праздновании 70-летия принца Чарльза

Поэтому шесть ближайших месяцев она будет учить Меган, как стать эффективным членом королевской семьи и будет поддерживать ее в первом туре по стране и на благотворительных мероприятиях.

"Это будет шесть месяцев обучения. Она будет получать советы от целого ряда людей. Ее будут учить смирению. Тем не менее, это будет очень интенсивный курс. У нее очень плотный график. Она работала каждый день в своей жизни. Она привыкла к такому ритму работы", – сообщают в издании.