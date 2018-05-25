17:46
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 15°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ ВЕРХОВНАЯ РАДА

Меган Маркл будет полгода изучать тонкости королевского статуса

54 Читати новину українською
Герцогиня Корноульская и Меган Маркл
Герцогиня Корноульская и Меган Маркл / Getty Images

Новоиспеченная жена принца Гарри Меган Маркл пройдет полугодовой учебный курс, чтобы полностью соответствовать новому статусу в королевской семье.

Специальным знаниям Меган Маркл будет учить советник королевы Елизаветы II – Саманта Коэн, которая в прошлом году собиралась покинуть свою должность в Букингемском дворце.

Читайте также: Какой титул получит Меган Маркл после свадьбы: официальные данные

Однако ее просили остаться на посту временного личного секретаря герцога и герцогини Сассекских в Кенсингтонском дворце. Саманта начала помогать Меган с момента помолвки с принцем Гарри, которые произошли еще в ноябре прошлого года.

Меган Маркл в статусе жены принца Гарри на праздновании 70-летия принца Чарльза

Поэтому шесть ближайших месяцев она будет учить Меган, как стать эффективным членом королевской семьи и будет поддерживать ее в первом туре по стране и на благотворительных мероприятиях.

"Это будет шесть месяцев обучения. Она будет получать советы от целого ряда людей. Ее будут учить смирению. Тем не менее, это будет очень интенсивный курс. У нее очень плотный график. Она работала каждый день в своей жизни. Она привыкла к такому ритму работы", – сообщают в издании.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: News.com.au
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук