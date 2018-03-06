Меган Маркл поменяет религиозную конфессию ради принца Гарри, – СМИ
Британские СМИ сообщают, что американская актриса и модель Меган Маркл перейдет в англиканскую церковь, к которой принадлежит ее будущий муж – принц Гарри.
Официальная церемония крещения состоится в марте в Кенсингтонском дворце. Проведет ее архиепископ Кентерберийский, пишет издание The Sun.
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Принц Гарри и Меган Маркл
Чтобы стать женой принца, актрисе не обязательно официально менять веру. Однако Маркл уже приняла окончательное решение поменять конфессию религии, ведь по ее словам — это проявление уважения к королевской семье и Елизавете II, которая возглавляет англиканскую церковь.
Стоит напомнить, что Меган Маркл выросла в протестантской семье, ходила в католическую школу и была замужем за иудеем — кинорежиссером и продюсером Тревором Энгельсон.
Кенсингтонский дворец
После бракосочетания пара будет жить в Коттедже Ноттингем в Кенсингтонском дворце.