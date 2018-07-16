Мелания Трамп оделась не по погоде: фотофакт
Стиль Мелании Трамп, без сомнения, вызывает восхищение у миллионов людей во всем мире. Однако первая леди иногда жертвует комфортом, чтобы выглядеть роскошно.
Это предположение она подтвердила во время визита в Финляндию. Роскошная Мелания сопровождала Президента США Дональда Трампа на Хельсинкском саммите, где потерпела модный провал.
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Для встречи с главой Финляндии Саули Ниинистьо и его очаровательной женой Дженни Гаукио американка выбрала эффектный, но не по погоде образ. Мелания Трамп предстала перед фотографами и чиновниками в бледно-желтом пальто с поясом на талии. Аксессуар был в форме бабочки, что придало легкости ее виду. Обувь на каблуках завершили модный look первой леди.
Согласно прогнозам синоптиков, днем температура в Хельсинки достигала 28 градусов по Цельсию. Поэтому сложно представить, насколько жарко было Мелании Трамп в осеннем наряде.
Стоит отметить, что первая леди Финляндии учла погодные условия. Дженни Гаукио выбрала элегантное платье со стильным принтом. С очаровательной укладкой волос и нежным макияжем она встретила гостей страны, а впоследствии пообщалась с Меланией Трамп.
Наслаждалась разговорами с финскими партнерами. Это было замечательное обсуждение проблем, которые стоят перед нашими странами,
– поделилась впечатлениями от поездки Мелания Трамп.