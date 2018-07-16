Мелания Трамп оделась не по погоде: фотофакт

Стиль Мелании Трамп, без сомнения, вызывает восхищение у миллионов людей во всем мире. Однако первая леди иногда жертвует комфортом, чтобы выглядеть роскошно.

Это предположение она подтвердила во время визита в Финляндию. Роскошная Мелания сопровождала Президента США Дональда Трампа на Хельсинкском саммите, где потерпела модный провал.

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Для встречи с главой Финляндии Саули Ниинистьо и его очаровательной женой Дженни Гаукио американка выбрала эффектный, но не по погоде образ. Мелания Трамп предстала перед фотографами и чиновниками в бледно-желтом пальто с поясом на талии. Аксессуар был в форме бабочки, что придало легкости ее виду. Обувь на каблуках завершили модный look первой леди.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура в Хельсинки достигала 28 градусов по Цельсию. Поэтому сложно представить, насколько жарко было Мелании Трамп в осеннем наряде.

Допис, поширений INTERIOR • DESIGN • BUILDING (@hannushills) 16 Лип 2018 р. о 1:54 PDT

Допис, поширений Ilta-Sanomat (@iltasanomat) 16 Лип 2018 р. о 2:47 PDT

Допис, поширений VOA News (@voanews) 16 Лип 2018 р. о 2:54 PDT

Стоит отметить, что первая леди Финляндии учла погодные условия. Дженни Гаукио выбрала элегантное платье со стильным принтом. С очаровательной укладкой волос и нежным макияжем она встретила гостей страны, а впоследствии пообщалась с Меланией Трамп.

Наслаждалась разговорами с финскими партнерами. Это было замечательное обсуждение проблем, которые стоят перед нашими странами,

– поделилась впечатлениями от поездки Мелания Трамп.