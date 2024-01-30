Разрыли даже берега реки: где возле Мелитополя оккупанты усиливают оборонительные рубежи
Оккупанты усиливают оборонительные рубежи на временно оккупированных территориях Запорожской области. Несколько мест уже превратились в большие укрепрайоны.
Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров заметив, что у врага, к сожалению, было время построить оборонительные сооружения. И они продолжают это делать.
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Где Россия строит оборонительные рубежи на Запорожье
Как отметил Федоров, недавно на свежих спутниковых снимках увидели новые 20 километров оборонительных сооружений. Их построили между селами Николаевка и Ивановка в направлении Бердянска. Так оккупанты хотят усложнить продвижение украинских подразделений.
Некоторые места уже превращены в масштабные укрепрайоны. Речь идет о Токмаке, Молочанске, частично Мелитополе и т.д. Иногда там используются природные объекты.
К примеру, река Молочная. Они даже разрыли берега реки, чтобы она была таким противотанковым рвом. И наоборот – построили новые дамбы у Токмака и Молочанска, чтобы реки вышли из берегов и разлились на поля,
– рассказал Федоров.
Оккупанты возводят оборонные сооружения не только от Васильевки до Мелитополя и от Васильевки до Бердянска. Такая работа идет и от Мелитополя в направлении временно оккупированного Крыма.
Какая ситуация на Запорожье: коротко
- Недавно аэроразведка 3 бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожила штурмовую группу врага. Удалось подбить технику и выбить личный состав врага с помощью FPV-дронов.
- В Запорожье задержали бывшего милиционера, работавшего на ФСБ. Он следил за оборонными заводами.
- В конце декабря 2023 года удалось уничтожить мост в районе Светлодолинского, которое расположенное неподалеку от Мелитополя. Это усложнит логистику врага. Интересно, что этот мост уже не впервые оказался под ударом. Раньше его удавалось уничтожать. А на этот раз ударили, когда враг сосредоточил большое количество строителей в этом районе.