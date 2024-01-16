Это не может не радовать, – Федоров рассказал, что происходит в Мелитополе
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне сталкиваются с постоянной работой движения сопротивления. Однако захватчики в ответ терроризируют местных, устраивая проверки и не только.
В ответ на ликвидацию военных, россияне всегда "отыгрываются" на гражданских. Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, заметив, что у местных очень сложная ситуация с коммунальными услугами.
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Какая ситуация в Бердянске и Мелитополе
В последние дни на временно оккупированных территориях ежедневно раздаются взрывы и происходит ликвидация врага. Да, 14 января силы сопротивления взорвали автомобиль, на которой передвигались вражеские войска.
Уже утром во вторник, 16 июля, взрывы слышались во временно оккупированном Бердянске.
Бердянск и Мелитополь – это два города, которые враг превратил в свои военные базы. Так, как враг говорит, "в глубоком тылу" ежедневно происходят взрывы. Это не может нас не радовать,
– отметил Иван Федоров.
С другой стороны, на территории временно оккупированной Запорожской области происходят постоянные проблемы с коммунальными услугами и интернетом. Обычно он больше не работает, чем работает.
"Наши жители еще сильнее погружаются в информационный вакуум, потому что нет интернета. И даже при использовании VPN они не могут получать объективную информацию", – подчеркнул мэр Мелитополя.
Кроме того, в Бердянске фиксируют проблемы не только с водоснабжением, но и отоплением. В городе минимум 70 домов уже долгое время остаются без тепла.
Давление на местных усиливается
При этом всему продолжается принудительная паспортизация украинских граждан. Кроме того, после подрыва автомобиля российских оккупантов, в Мелитополе снова ужесточили проверки.
Все происходит, как обычно, после ликвидации врага. Они полностью закрывают микрорайон, чтобы сделать подробную проверку: кто проживает в тех или иных домах, кто мог стать свидетелем, кто помогал организации ликвидации врага,
– рассказал Федоров.
К сожалению, жители оккупированных территорий уже привыкли, что в любой момент к ним в квартиру могут ворваться и проводить обыски.
Что происходит на оккупированном Запорожье: подробнее
- Российские оккупанты продолжают терроризировать население на захваченных территориях Украины. В частности, в начале 2024 года в Запорожской области открыли новые подразделения так называемых "военкоматов". Там работают российские военные на пенсии, которые проводят "карательные операции" и пытаются привлечь как можно больше украинцев в оккупационную армию.
- Очень сложно ситуация и с доступом к лекарствам и медицинским услугам. Чтобы получить возможность лечиться и покупать необходимые медикаменты, украинцы обязываются взять российские паспорта и оформить специальный доступ к соцзащите.
- Поскольку полностью обуздать украинское движение сопротивления россиянам не удается, они усиливают давление на подростков. Местные силовики часто начали наведываться в школы и спортивные кружки, чтобы найти среди детей информаторов. Более подростков часто отправляют на принудительный "отдых" в Россию, чтобы там еще больше влиять на их сознание.