Это не может не радовать, – Федоров рассказал, что происходит в Мелитополе

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне сталкиваются с постоянной работой движения сопротивления. Однако захватчики в ответ терроризируют местных, устраивая проверки и не только.

В ответ на ликвидацию военных, россияне всегда "отыгрываются" на гражданских. Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, заметив, что у местных очень сложная ситуация с коммунальными услугами.

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Какая ситуация в Бердянске и Мелитополе

В последние дни на временно оккупированных территориях ежедневно раздаются взрывы и происходит ликвидация врага. Да, 14 января силы сопротивления взорвали автомобиль, на которой передвигались вражеские войска.

Уже утром во вторник, 16 июля, взрывы слышались во временно оккупированном Бердянске.

Бердянск и Мелитополь – это два города, которые враг превратил в свои военные базы. Так, как враг говорит, "в глубоком тылу" ежедневно происходят взрывы. Это не может нас не радовать,

– отметил Иван Федоров.

С другой стороны, на территории временно оккупированной Запорожской области происходят постоянные проблемы с коммунальными услугами и интернетом. Обычно он больше не работает, чем работает.

"Наши жители еще сильнее погружаются в информационный вакуум, потому что нет интернета. И даже при использовании VPN они не могут получать объективную информацию", – подчеркнул мэр Мелитополя.

Кроме того, в Бердянске фиксируют проблемы не только с водоснабжением, но и отоплением. В городе минимум 70 домов уже долгое время остаются без тепла.

Давление на местных усиливается

При этом всему продолжается принудительная паспортизация украинских граждан. Кроме того, после подрыва автомобиля российских оккупантов, в Мелитополе снова ужесточили проверки.

Все происходит, как обычно, после ликвидации врага. Они полностью закрывают микрорайон, чтобы сделать подробную проверку: кто проживает в тех или иных домах, кто мог стать свидетелем, кто помогал организации ликвидации врага,

– рассказал Федоров.

К сожалению, жители оккупированных территорий уже привыкли, что в любой момент к ним в квартиру могут ворваться и проводить обыски.

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