Морг переполнен: мэр Мелитополя заявил, что город стал "хабом" для "двухсотых" оккупантов
Мелитополь Запорожской области до сих пор находится под временной оккупацией. Российские захватчики свозят туда тела своих погибших солдат.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, местный морг просто забит телами оккупантов.
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Мелитополь стал "хабом" для российских "двухсотых"
Как рассказал Федоров, сейчас оккупанты боятся перекидывать свою технику вблизи Мелитополя, потому что местные жители сопротивляются. Поэтому захватчики выгружают вооружение в окрестностях города.
Городской голова отметил, что Мелитополь стал "хабом" для "двухсотых" оккупантов.
Они несут большие потери. Несколько дней назад привезли в городской морг Мелитополя целую фуру с телами и высыпали. В итоге морг полностью забили,
– рассказал Федоров.
По словам мэра, подобная ситуация и в Токмаке. Местные говорят, что на Запорожскую линию фронта оккупантов привозят как пушечное мясо и бросают на Васильевку. Захватчики понимают, что им недолго осталось жить.
"Из Токмака прошли 4 вагона с рефрижераторами. Таким образом оккупанты пытаются вывезти тела из Запорожской линии фронта", – подчеркнул мэр.
Какая сейчас ситуация в Мелитополе: последние новости
- 9 января в местный морг завезли полную фуру ликвидированных русских военных.
- В настоящее время больницы переполнены ранеными оккупантами. Их привезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя.
- Недавно между поселком Мирный и Северный в Мелитопольском районе раздался мощный взрыв. После этого у оккупантов началась паника. Поскольку прилетело по расположению захватчиков.
- Накануне Нового года стало известно, что в оккупированном Мелитополе происходит передвижение российских войск. Местные жители говорят, что в городе становится больше оккупантов.
- Кстати, 4 января в Запорожской области оккупанты ограничили свободное передвижение местных жителей.
- Теперь для выезда за пределы населенных пунктов Запорожской области нужно будет получать пропуск в так называемой "комендатуре".