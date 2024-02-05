Население Мелитополя безумно выросло: россияне массово заселяют оккупированные территории

Россияне пытаются показать, что оккупированные территории под их "шефством" якобы расцветают. Для этого они создают информационный вакуум, а также свозят на захваченные земли россиян и мигрантов.

Однако жизнь, конечно, на оккупированных территориях является адской. Россияне устанавливают тотальный контроль над населением, постоянно запугивают украинцев. Подробнее о ситуации в Запорожской области 24 Каналу рассказал Дмитрий Кирильчук – депутат Запорожского городского совета.

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Россияне заселяют оккупированные территории

На временно оккупированные территории активно свозят российских мигрантов. Ярким примером таких случаев является Мариуполь, а также Мелитополь.

До полномасштабной фазы войны население Мелитополя составляло 150 тысяч человек, около половины всеми правдами-неправдами выехало (во время большой войны – 24 Канал) на подконтрольную территорию Украины. Сейчас население Мелитополя увеличилось до 170 тысяч человек в результате этих "гастролеров", которых свозят и свозят,

– отметил Дмитрий Кирильчук.

К украинцам же на оккупированных территориях относятся жестоко. В частности, люди, которые нуждаются в медицинской помощи, не могут ее получить, если не имеют российского паспорта. Без этой "тряпки" человек может получить разве неотложную помощь – непосредственно когда он попадет в скорую.

"Знакомый рассказал историю, что его 82-летняя бабушка попала с болью в руке в стационар. Чтобы не разбираться, эти "понаехавшие" хирурги просто отрезали ей руку", – рассказал депутат Запорожского горсовета.

Тотальный контроль

Кроме того, россияне делают все для того, чтобы держать временно оккупированные украинские территории в вакууме. Они заполняют все инфопространство своими нарративами, чтобы люди потребляли только ту информацию, которая выгодна им. Поэтому трудно узнать и настоящую ситуацию на захваченных территориях, ведь людей запугивают и постоянно проверяют на связи с Украиной.

Оккупанты пытаются установить там тотальный контроль. Они устанавливают видеокамеры в конкретных местах, чтобы прикрывать определенные участки. Условно для того, чтобы ограничить маршруты, чтобы их ФСБшники могли рассчитать маршруты пересечения определенных зон,

– отметил Кирильчук.

Россияне всячески пытаются бороться с движением сопротивления, что дополнительно влияет на психоэмоциональное состояние украинцев на оккупированных территориях.

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