Был поворотный момент: как менялись мнения россиян, начиная с 24 февраля

Мнения россиян менялись на протяжении всего 2022 года, начиная с 24 февраля. Сейчас они с некоторой тревогой смотрят в грядущий 2023 год.

Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Россия вовлекает в войну исчерпываемые сумасшедшие ресурсы.

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В России нет общественного мнения

Яковенко рассказал, что россияне очень разные, и общественного мнения здесь не существует. Она вообще невозможна в фашистско-тоталитарной стране. Российская пропаганда, в лице Скабеевой, Соловьева говорит какие-то вещи, и создается впечатление, что так думают и люди.

Конечно, никаких опросов не может быть в этой стране. Даже есть цифры, которые говорят, что более 90% отказываются отвечать на вопросы социологов. Это показатель. Вне всяких сомнений поворот в отношении народа произошел в момент оглашения Путиным частичной мобилизации,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Объявления частичной мобилизации в России

Он продолжил, что сначала примерно 20% считали сразу, что война – это катастрофа. Еще 20% радовались неистово от этого. Остальным 60% было все равно. Однако с объявлением частичной мобилизации война пришла в Россию, в каждый ее дом.

"Довольно много убитых, более 100 тысяч, умножить на 3 – это количество раненых, то есть это довольно большая цифра, более 300 тысяч физически пострадавших. Угроза отправиться на фронт показала, что война – в каждом доме", – отметил Яковенко.

По его словам, после этого более 1 миллиона граждан уехали из России, потому что она стала непригодной для жизни. Поэтому сейчас россияне неуверенно и тревожно смотрят в 2023 году. Эйфории нет даже у тех, кто демонстрирует ее по телевидению, у пропагандистов – лжецов.

Они понимают, что будут отвечать. Недаром Скабеева, Симоньян и тому подобное все чаще говорят о трибунале, мол, вот нас собираются судить, а мы ничего не боимся. Мы обязательно попадем в Рай. Кстати, все больше россиян теперь скорее выберут Ад, если в Раю будут пропагандисты и Путин,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Яковенко о том, как менялись мнения россиян, начиная с 24 февраля: смотрите видео

Ситуация похожа на распад СССР

Он добавил, что ситуация сейчас стилистически напоминает то, что было перед развалом СССР. Тогда появились всяческие Кашпировские, заряжавшие воду через экраны телевизоров. А сейчас в эфире появляются провидцы, которые говорят, что Россия спасет мир и следует держаться Путина.

"Ощущение такое, что дело идет до конца. Я не уверен, что 2023 год будет концом России. Возможно и такое, но прогнозировать конкретно, в каком году закончится проект Россия – это безответственно. Однако, по крайней мере, тенденция идет к этому", – подчеркнул Яковенко. .

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